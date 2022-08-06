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https://tr.sputniknews.com/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html
Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor
Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor
A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 79 bin TL'ye tekne yer aldı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
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a101
tekne
satış
market
türkiye
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A101'in 11 Ağustos tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.
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a101, tekne, satış, market

Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor

16:24 06.08.2022 (güncellendi: 16:35 06.08.2022)
© Fotoğraf : A101A101 tekne
A101 tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf : A101
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A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 79 bin TL'ye tekne yer aldı.
A101'in 11 Ağustos tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi.
Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.
© Fotoğraf : A101A101
A101 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
A101
© Fotoğraf : A101
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