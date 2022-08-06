https://tr.sputniknews.com/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html
Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor
Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor
A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 79 bin TL'ye tekne yer aldı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T16:24+0300
2022-08-06T16:24+0300
2022-08-06T16:35+0300
a101
tekne
satış
market
türkiye
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A101'in 11 Ağustos tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.
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a101, tekne, satış, market
Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor
16:24 06.08.2022 (güncellendi: 16:35 06.08.2022) Abone ol
A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 79 bin TL'ye tekne yer aldı.
A101'in 11 Ağustos tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi.
Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.