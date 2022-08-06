https://tr.sputniknews.com/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html

Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor

Market zinciri A101, 79 bin TL'ye tekne satıyor

A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 79 bin TL'ye tekne yer aldı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T16:24+0300

2022-08-06T16:24+0300

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a101

tekne

satış

market

türkiye

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A101'in 11 Ağustos tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.

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a101, tekne, satış, market