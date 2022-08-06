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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/medvedev-rusya-kievin-suc-yoluyla-edindigi-mulklere-basariyla-el-koyuyor-1059597612.html
Medvedev: Rusya, Kiev'in suç yoluyla edindiği mülklere başarıyla el koyuyor
Medvedev: Rusya, Kiev'in suç yoluyla edindiği mülklere başarıyla el koyuyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejiminin suç yoluyla edinilmiş mülklerine el konulması ve bunların Rusya Federasyonu mülküne... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T19:55+0300
2022-08-06T20:04+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Medvedev, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki mülkleri ve varlıklarına el konulmasına ilişkin kararına Telegram kanalından yanıt verdi.Medvedev, “Onlar bizden kağıt üzerinde alıyor, biz ise toprak üzerinde. Silahlı kuvvetlerimiz de Kiev rejiminin suç yoluyla edindiği mülklere el konulması ve Rusya Federasyonu'nun mülküne dönüştürülmesi sorunlarıyla başarılı bir şekilde ilgileniyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki mülklerine ve varlıklarına el konulmasına ilişkin kararnamesini onayladı. El konulması öngörülen 903 mülkün satışından elde edilecek gelirin Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için harcanması planlanıyor.Zelenskiy, kararnamenin hükümet tarafından onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar Ukrayna'da 765 milyon dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulduğunu söyledi.
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy

Medvedev: Rusya, Kiev'in suç yoluyla edindiği mülklere başarıyla el koyuyor

19:55 06.08.2022 (güncellendi: 20:04 06.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejiminin suç yoluyla edinilmiş mülklerine el konulması ve bunların Rusya Federasyonu mülküne dönüştürülmesi sorunlarının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla yerine getirildiğini söyledi.
Medvedev, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki mülkleri ve varlıklarına el konulmasına ilişkin kararına Telegram kanalından yanıt verdi.
Medvedev, “Onlar bizden kağıt üzerinde alıyor, biz ise toprak üzerinde. Silahlı kuvvetlerimiz de Kiev rejiminin suç yoluyla edindiği mülklere el konulması ve Rusya Federasyonu'nun mülküne dönüştürülmesi sorunlarıyla başarılı bir şekilde ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki mülklerine ve varlıklarına el konulmasına ilişkin kararnamesini onayladı. El konulması öngörülen 903 mülkün satışından elde edilecek gelirin Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için harcanması planlanıyor.
Zelenskiy, kararnamenin hükümet tarafından onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar Ukrayna'da 765 milyon dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulduğunu söyledi.
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