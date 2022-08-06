https://tr.sputniknews.com/20220806/meksikada-yasli-bir-kadin-karton-kutu-icerisinde-sokakta-olume-terk-edildi-1059603697.html
Meksika'da yaşlı bir kadın, karton kutu içerisinde sokakta ölüme terk edildi
Meksika'da yaşlı bir kadın, karton kutu içerisinde sokakta ölüme terk edildi
Meksika’da yaşlı bir kadın ailesi tarafından karton kutu içinde sokakta ölüme terk edilmiş halde bulundu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T22:57+0300
2022-08-06T22:57+0300
2022-08-06T22:57+0300
yaşam
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Meksika’nın Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslime edildi. Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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meksika, yaşlı, yaşlılık, yaşlı kadınlar, yaşlanma
Meksika'da yaşlı bir kadın, karton kutu içerisinde sokakta ölüme terk edildi
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Meksika’da yaşlı bir kadın ailesi tarafından karton kutu içinde sokakta ölüme terk edilmiş halde bulundu.
Meksika’nın Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu.
Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslime edildi.
Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.