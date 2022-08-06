https://tr.sputniknews.com/20220806/meteoroloji-uyardi-1-bolge-3-ilde-saganak-alarmi-1059578469.html
Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı
Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı
Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T08:08+0300
2022-08-06T08:08+0300
2022-08-06T08:08+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün İç Ege ile Eskişehir, Ankara ve Afyonkarahisar Çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İç Ege'de beklenen yağışların; Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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meteoroloji, hava durumu
Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı
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Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün İç Ege ile Eskişehir, Ankara ve Afyonkarahisar Çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İç Ege'de beklenen yağışların; Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.