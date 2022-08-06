https://tr.sputniknews.com/20220806/meteoroloji-uyardi-1-bolge-3-ilde-saganak-alarmi-1059578469.html

Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T08:08+0300

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hava durumu

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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün İç Ege ile Eskişehir, Ankara ve Afyonkarahisar Çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İç Ege'de beklenen yağışların; Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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2022

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meteoroloji, hava durumu