https://tr.sputniknews.com/20220806/msb-panama-bayrakli-navistar-isimli-gemide-denetim-faaliyeti-basladi-1059594939.html

MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı

MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T18:55+0300

2022-08-06T18:55+0300

2022-08-06T18:55+0300

dünya

milli savunma bakanlığı (msb)

panama

tahıl

gemi

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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), panama, tahıl, gemi