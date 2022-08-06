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https://tr.sputniknews.com/20220806/msb-panama-bayrakli-navistar-isimli-gemide-denetim-faaliyeti-basladi-1059594939.html
MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı
MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T18:55+0300
2022-08-06T18:55+0300
dünya
milli savunma bakanlığı (msb)
panama
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), panama, tahıl, gemi

MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı

18:55 06.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / MSB NAVISTAR isimli gemide denetim
 NAVISTAR isimli gemide denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.
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