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Muğla'da darp edilen emekli polis, 4 ay sonra hayatını kaybetti: Şüpheli serbest bırakıldı
Muğla'da darp edilen emekli polis, 4 ay sonra hayatını kaybetti: Şüpheli serbest bırakıldı
Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T04:15+0300
2022-08-06T04:15+0300
türkiye
emekli
polis
muğla
ölüm
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İddiaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde 8 Nisan’da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören ile G.S. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, Dören'i sopa ile darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, Dören ile geç saatlere kadar alkol aldıklarını, sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. "Bunu sen mi yaptın?" sorusuna, "Hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm. Ben yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amca ile baba oğul gibiyizdir. Onu ben çok severim" dediği öne sürüldü.Olay yerinde üzerinde kan olan bir sopa bulunduğu ve sopadaki parmak izi ile şüphelinin parmak izlerinin uyuştuğu öğrenildi.Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Dören, yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.Dören'in sinema ve dizi oyuncusu oğlu Yiğit Dören, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/darp-edilince-diplomasini-yirtan-doktor-bana-seni-oldururuz-burada-yasatmayiz-dediler-1058989883.html
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emekli, polis, muğla, ölüm

Muğla'da darp edilen emekli polis, 4 ay sonra hayatını kaybetti: Şüpheli serbest bırakıldı

04:15 06.08.2022
© AADarp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde 8 Nisan’da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören ile G.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, Dören'i sopa ile darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, Dören ile geç saatlere kadar alkol aldıklarını, sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. "Bunu sen mi yaptın?" sorusuna, "Hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm. Ben yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amca ile baba oğul gibiyizdir. Onu ben çok severim" dediği öne sürüldü.
Olay yerinde üzerinde kan olan bir sopa bulunduğu ve sopadaki parmak izi ile şüphelinin parmak izlerinin uyuştuğu öğrenildi.
Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Dören, yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Dören'in sinema ve dizi oyuncusu oğlu Yiğit Dören, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, özel bir tıp merkezinde hasta yakınlarının saldırısına uğraması sonucu diplomasını yırtarak mesleğinden istifa eden Dr. Şeyhmus Baraş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler
21 Temmuz, 23:54
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