https://tr.sputniknews.com/20220806/musk-bidenin-griner-cabalari-baglaminda-abddeki-uyusturucu-mahkumlarini-serbest-birakmayi-onerdi-1059576002.html
Musk, Biden’ın Griner çabaları bağlamında ABD'deki uyuşturucu mahkumlarını serbest bırakmayı önerdi
Musk, Biden’ın Griner çabaları bağlamında ABD'deki uyuşturucu mahkumlarını serbest bırakmayı önerdi
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığından mahkum edilen basketbolcu Brittney Griner’ın iadesi yönündeki... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T02:23+0300
2022-08-06T02:23+0300
2022-08-06T02:24+0300
yaşam
abd
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joe biden
brittney griner
öneri
rusya
uyuşturucu
uyuşturucu kaçakçılığı
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, YouTube’daki Full Send Podcast kanalının sunucusunun, Rusya'da uyulturucu kaçakçılığından hapse mahkum edilen Brittney Griner ile ilgili sorusunu yanıtladı. Verdiği yanıtta ABD'li multimilyarder, “Başkan, Rusya’da uyuşturucudan mahkum edilen birini kurtarmak için bu kadar uğraşıyorsa neden Amerika’da aynı nedenlerle hapse atılan insanları serbest bırakmıyoruz?” dedi.Musk, insanların şiddet içermeyen eylemler nedeniyle hapse atılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/abdli-basketbolcu-griner-rusyada-uyusturucu-kacakciligindan-9-yil-hapse-mahkum-edildi-1059512031.html
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abd, elon musk, joe biden, brittney griner, öneri, rusya, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı
Musk, Biden’ın Griner çabaları bağlamında ABD'deki uyuşturucu mahkumlarını serbest bırakmayı önerdi
02:23 06.08.2022 (güncellendi: 02:24 06.08.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığından mahkum edilen basketbolcu Brittney Griner’ın iadesi yönündeki çabaları bağlamında, ABD’deki tüm uyuşturucu hükümlülerinin de serbest bırakılmasını önerdi.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, YouTube’daki Full Send Podcast kanalının sunucusunun, Rusya'da uyulturucu kaçakçılığından hapse mahkum edilen Brittney Griner ile ilgili sorusunu yanıtladı.
Verdiği yanıtta ABD'li multimilyarder, “Başkan, Rusya’da uyuşturucudan mahkum edilen birini kurtarmak için bu kadar uğraşıyorsa neden Amerika’da aynı nedenlerle hapse atılan insanları serbest bırakmıyoruz?” dedi.
Musk, insanların şiddet içermeyen eylemler nedeniyle hapse atılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.