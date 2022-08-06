https://tr.sputniknews.com/20220806/musk-bidenin-griner-cabalari-baglaminda-abddeki-uyusturucu-mahkumlarini-serbest-birakmayi-onerdi-1059576002.html

Musk, Biden’ın Griner çabaları bağlamında ABD'deki uyuşturucu mahkumlarını serbest bırakmayı önerdi

Musk, Biden’ın Griner çabaları bağlamında ABD'deki uyuşturucu mahkumlarını serbest bırakmayı önerdi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığından mahkum edilen basketbolcu Brittney Griner’ın iadesi yönündeki... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T02:23+0300

2022-08-06T02:23+0300

2022-08-06T02:24+0300

yaşam

abd

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joe biden

brittney griner

öneri

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uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, YouTube’daki Full Send Podcast kanalının sunucusunun, Rusya'da uyulturucu kaçakçılığından hapse mahkum edilen Brittney Griner ile ilgili sorusunu yanıtladı. Verdiği yanıtta ABD'li multimilyarder, “Başkan, Rusya’da uyuşturucudan mahkum edilen birini kurtarmak için bu kadar uğraşıyorsa neden Amerika’da aynı nedenlerle hapse atılan insanları serbest bırakmıyoruz?” dedi.Musk, insanların şiddet içermeyen eylemler nedeniyle hapse atılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220804/abdli-basketbolcu-griner-rusyada-uyusturucu-kacakciligindan-9-yil-hapse-mahkum-edildi-1059512031.html

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abd, elon musk, joe biden, brittney griner, öneri, rusya, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı