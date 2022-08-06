Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220806/mutabakat-sonrasi-uclu-gorusme-isvec-finlandiya-ve-turkiye-heyetleri-bir-araya-gelecek-1059584615.html
Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek
Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için Türkiye ile varılan mutabakat dâhilinde atılacak adımların takibi için üç ülkenin heyetlerinin bu ay bir araya... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:09+0300
2022-08-06T13:09+0300
politika
isveç
finlandiya
nato
türk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci devam ediyor. İki ülkenin katılım protokolünün onayı için, Türkiye bazı taleplerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ankara’nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimî bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor.ŞARTLAR YERİNE GELMEZSE ÜYELİĞE HAYIRBugüne kadar başta FETÖ ve PKK’lılar olmak üzere Türkiye’nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Türkiye’nin iade taleplerine de cevap verilmedi. Türkiye’nin daha önceki iade taleplerine, İsveç ve Finlandiya’dan ‘İsnat edilen suçun siyasi suç olarak nitelendirilmesi’, ‘Vatandaşlığa geçme’ ‘İadesi hâlinde Türkiye’de ağır baskıya maruz kalması’, ‘İsnat edilen suçun (FETÖ üyeliği), suç teşkil edip etmediğinin anlaşılmaması’ gibi gerekçelerle ‘ret’ kararı çıktı. İki ülke ile imzalanan mutabakat metninde, FETÖ, PKKPYD-YPG terör örgütü olarak yer almıştı. Bu ay içinde heyetlerin yapacağı ilk toplantıda Türkiye, teröristlerin iadesi başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda NATO üyeliğine ‘Evet’ demeyeceğini bir defa daha vurgulayacak.7 ÜLKE ONAYLADIÖte yandan, şu ana kadar 30 üyeli NATO’nun 23 üyesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere, Fransa ve İtalya geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/adalet-bakani-bozdag-iade-taleplerimize-henuz-cevap-yok-1059487477.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_5fc7d11596ff7ae4a9bc47e2c6510fa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, finlandiya, nato, türk

Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek

13:09 06.08.2022
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
Abone olTelegram
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için Türkiye ile varılan mutabakat dâhilinde atılacak adımların takibi için üç ülkenin heyetlerinin bu ay bir araya gelmesi bekleniyor. Bugüne kadar iki ülkenin NATO’ya üyeliğini 23’ü onaylarken 7 ülke henüz onaylamadı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci devam ediyor. İki ülkenin katılım protokolünün onayı için, Türkiye bazı taleplerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ankara’nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimî bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

ŞARTLAR YERİNE GELMEZSE ÜYELİĞE HAYIR

Bugüne kadar başta FETÖ ve PKK’lılar olmak üzere Türkiye’nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Türkiye’nin iade taleplerine de cevap verilmedi. Türkiye’nin daha önceki iade taleplerine, İsveç ve Finlandiya’dan ‘İsnat edilen suçun siyasi suç olarak nitelendirilmesi’, ‘Vatandaşlığa geçme’ ‘İadesi hâlinde Türkiye’de ağır baskıya maruz kalması’, ‘İsnat edilen suçun (FETÖ üyeliği), suç teşkil edip etmediğinin anlaşılmaması’ gibi gerekçelerle ‘ret’ kararı çıktı. İki ülke ile imzalanan mutabakat metninde, FETÖ, PKKPYD-YPG terör örgütü olarak yer almıştı. Bu ay içinde heyetlerin yapacağı ilk toplantıda Türkiye, teröristlerin iadesi başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda NATO üyeliğine ‘Evet’ demeyeceğini bir defa daha vurgulayacak.

7 ÜLKE ONAYLADI

Öte yandan, şu ana kadar 30 üyeli NATO’nun 23 üyesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere, Fransa ve İtalya geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
POLİTİKA
Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç ile Finlandiya iade taleplerimize henüz cevap vermedi
4 Ağustos, 08:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала