https://tr.sputniknews.com/20220806/mutabakat-sonrasi-uclu-gorusme-isvec-finlandiya-ve-turkiye-heyetleri-bir-araya-gelecek-1059584615.html
Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek
Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için Türkiye ile varılan mutabakat dâhilinde atılacak adımların takibi için üç ülkenin heyetlerinin bu ay bir araya... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:09+0300
2022-08-06T13:09+0300
2022-08-06T13:09+0300
politika
isveç
finlandiya
nato
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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci devam ediyor. İki ülkenin katılım protokolünün onayı için, Türkiye bazı taleplerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ankara’nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimî bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor.ŞARTLAR YERİNE GELMEZSE ÜYELİĞE HAYIRBugüne kadar başta FETÖ ve PKK’lılar olmak üzere Türkiye’nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Türkiye’nin iade taleplerine de cevap verilmedi. Türkiye’nin daha önceki iade taleplerine, İsveç ve Finlandiya’dan ‘İsnat edilen suçun siyasi suç olarak nitelendirilmesi’, ‘Vatandaşlığa geçme’ ‘İadesi hâlinde Türkiye’de ağır baskıya maruz kalması’, ‘İsnat edilen suçun (FETÖ üyeliği), suç teşkil edip etmediğinin anlaşılmaması’ gibi gerekçelerle ‘ret’ kararı çıktı. İki ülke ile imzalanan mutabakat metninde, FETÖ, PKKPYD-YPG terör örgütü olarak yer almıştı. Bu ay içinde heyetlerin yapacağı ilk toplantıda Türkiye, teröristlerin iadesi başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda NATO üyeliğine ‘Evet’ demeyeceğini bir defa daha vurgulayacak.7 ÜLKE ONAYLADIÖte yandan, şu ana kadar 30 üyeli NATO’nun 23 üyesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere, Fransa ve İtalya geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/adalet-bakani-bozdag-iade-taleplerimize-henuz-cevap-yok-1059487477.html
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isveç, finlandiya, nato, türk
Mutabakat sonrası üçlü görüşme: İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri bir araya gelecek
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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için Türkiye ile varılan mutabakat dâhilinde atılacak adımların takibi için üç ülkenin heyetlerinin bu ay bir araya gelmesi bekleniyor. Bugüne kadar iki ülkenin NATO’ya üyeliğini 23’ü onaylarken 7 ülke henüz onaylamadı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci devam ediyor. İki ülkenin katılım protokolünün onayı için, Türkiye bazı taleplerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ankara’nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimî bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
ŞARTLAR YERİNE GELMEZSE ÜYELİĞE HAYIR
Bugüne kadar başta FETÖ ve PKK’lılar olmak üzere Türkiye’nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Türkiye’nin iade taleplerine de cevap verilmedi. Türkiye’nin daha önceki iade taleplerine, İsveç ve Finlandiya’dan ‘İsnat edilen suçun siyasi suç olarak nitelendirilmesi’, ‘Vatandaşlığa geçme’ ‘İadesi hâlinde Türkiye’de ağır baskıya maruz kalması’, ‘İsnat edilen suçun (FETÖ üyeliği), suç teşkil edip etmediğinin anlaşılmaması’ gibi gerekçelerle ‘ret’ kararı çıktı. İki ülke ile imzalanan mutabakat metninde, FETÖ, PKKPYD-YPG terör örgütü olarak yer almıştı. Bu ay içinde heyetlerin yapacağı ilk toplantıda Türkiye, teröristlerin iadesi başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda NATO üyeliğine ‘Evet’ demeyeceğini bir defa daha vurgulayacak.
7 ÜLKE ONAYLADI
Öte yandan, şu ana kadar 30 üyeli NATO’nun 23 üyesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere, Fransa ve İtalya geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.