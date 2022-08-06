https://tr.sputniknews.com/20220806/oktay-kanserli-hucreyi-yok-edecek-ilac-teknolojisi-faz-1-asamasini-bitirmek-uzere-1059572576.html

Oktay: Kanserli hücreyi yok edecek ilaç teknolojisi faz 1 aşamasını bitirmek üzere

Oktay: Kanserli hücreyi yok edecek ilaç teknolojisi faz 1 aşamasını bitirmek üzere

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T01:18+0300

2022-08-06T01:18+0300

2022-08-06T01:18+0300

dünya

fuat oktay

kanser

istanbul

kanser tedavisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059571858_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_70d502d748ce7738c015abae56168fb8.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'da, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya teknoloji üretir ve ihraç eder konuma gelindiğini söyledi.Pendik'teki Teknopark İstanbul'u ziyaret eden Oktay'ı Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan karşıladı. İlk olarak Kuluçka Merkezine giden Oktay, girişimcilerin projelerini inceledi.Oktay, "Siber Akıncılar" adlı genç girişimcilerle de projeleri hakkında sohbet etti. Burada yürütülen çalışmalara dair Oktay'a bilgi verilirken bazı girişimciler de projeleriyle alakalı sunumlar yaptı.'Artık elimizde oluşan verinin hamallığını değil efendiliğini yapmamız lazım'Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı projeleri dinledikten sonra Oktay şu değerlendirmelerde bulundu:Oktay, yapay zeka konusunda 2030 yılında 25-30 trilyon dolarlık bir pazardan bahsedildiğini aktararak "Bizim Türkiye olarak bu ekonomiden pay almamız lazım. Ana hedefimiz bu. Bu ekonomiden pay alabilecek aktörler burada, bu kuluçka merkezinin içerisinde, sizlersiniz" dedi.'Halihazırda 2 bin 800 projemiz tamamlanmış'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuluçka Merkezi'ndeki programın ardından Genel Müdürlük binasında Teknopark İstanbul hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı.Toplantı sonrasında açıklama yapan Oktay, bugün 2053-2071 teknoloji vizyonlarının şekillendiği merkezlerden birisinde olduklarını ifade etti. Bütün Türkiye'de, özellikle AR-GE merkezlerinin, üniversitelerin ve özel sektörün bir araya geleceği, fikri, düşüncesi ve projesi olanın bunları hayata geçirebileceği, birbirleriyle entegre çalışabileceği ve sadece Türkiye'ye, bulunduğu bölgeye değil, dünyaya teknoloji üretebilecek firmaların, iş insanlarının, gençlerin çıkacağı merkezler oluşturduklarını anlatan Oktay, İstanbul Teknopark'ın bunların en özellerinden biri olduğunu söyledi.Oktay, son 10 yılına bakıldığında İstanbul Teknopark'ın en hızlı gelişen merkezlerden biri olduğuna dikkati çekerek "2010'da buraya geldiğimizde geniş bir arazide, o zaman Sabiha Gökçen'in de tam faal olmadığını düşünürseniz, tarlaların hakim olduğu bir bölgeden neredeyse 10-11 yıl sonrasına baktığımızda bugün hem firma hem proje hem de yapılaşma bazında çok yoğun bir çalışmanın yürüdüğü bir merkezin içerisindeyiz. Bu anlamda bugün burayı ziyaret ettik. Ne tür projelerimiz var, ne tür gerçekten bizim geleceğimizi şekillendirmekle alakalı projelerimiz devam ediyor, herhangi bir ihtiyaç var mı, biz nasıl motive edebiliriz diye geldik ama kendimiz motive olduk" dedi.Fuat Oktay, 424 AR-GE firmasının bulunduğu, 8 bin 259 mühendisin çalıştığı Teknopark İstanbul'a ilişkin şöyle bilgi verdi:'Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkez'Kovid-19 dönemindeki aşı geliştirme aşamalarını anımsatan Oktay şunları kaydetti:Bir başka projeyi daha incelediklerine değinen Oktay, "Hem kemoterapi hem radyoterapi yine aynı alanda. Vücutta beliren bazı sıkıntılar, yaralar ve benzeri şeyler, bunların giderilmesiyle, dermatolojik ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili muhteşem çalışmalar. Hepsi de dünya ölçeğinde çalışmalar. 20 kişiyle yapılan bir çalışma şu anda bütün dünyadan Harvard Üniversitesine kadar ilgi duyan ve burada çalışan danışmanlarıyla çok ciddi projelerin yürütüldüğü bir merkezden bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.Bilişim alanında da muhteşem projeler olduğuna dikkati çeken Oktay motor geliştirmeyle ilgili de çok ciddi projeler bulunduğundan bahsetti.Fuat Oktay şöyle konuştu:'Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir merkezdeyiz'AR-GE anlamında test laboratuvar çalışmalarında, parça üretimi ve malzeme üretimiyle alakalı ileri teknolojilerin Teknopark'ta yapıldığını söyleyen Oktay, Teknopark'ın gemi sanayinde mükemmeliyet merkezine ulaşmış belki dünyadaki sayılı yerler arasında olduğunun altını çizdi.Burasının, TCG Anadolu ve askeri MİLGEM gemileri de dahil olmak üzere hem denizaltıların hem gemilerin tasarımının, testlerinin ve seri üretimlerine dair teknolojilerin üretildiği bir merkez olduğunu vurgulayan Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:Teknopark'ta sadece bugünün değil aslında geleceğin teknolojilerinin de yer aldığını ifade eden Oktay, hafif olan kompozitlerin daha da hafifleştirilmesine yönelik malzeme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.Oktay sözlerini şöyle tamamladı:

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fuat oktay, kanser, istanbul, kanser tedavisi