https://tr.sputniknews.com/20220806/polyanskiy-hirosimada-konusan-guterres-sehri-kimin-bombaladigini-soylemedi-1059602936.html
Polyanskiy: Hiroşima'da konuşan Guterres, şehri kimin bombaladığını söylemedi
Polyanskiy: Hiroşima'da konuşan Guterres, şehri kimin bombaladığını söylemedi
Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'in Hiroşima'da yaptığı konuşmada şehrin bombaladığından bahsettiğini, ancak kimin... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T22:08+0300
2022-08-06T22:08+0300
2022-08-06T22:08+0300
dünya
hiroşima
rusya
dmitriy polyanskiy
bm genel sekreteri antonio guterres
bm
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
abd
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054257130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6508ad1dd2600cc8aaae370e1c71ed9.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 77. yılında kentteki Barış Anıtı'nda düzenlenen konuşmasını değerlendirdi.Polyanskiy, “Sayın Genel Sekreter, bu suçun atom bombasını sivillere karşı kullanan tek ülke olan ABD tarafından işlendiğini de dünya asla unutmamalıdır. Hiç bir askeri zorunluluk olmamasına rağmen. İfadelerinizde bundan da bahsetmiş olsaydınız doğru olurdu” ifadelerini kullandı.Guterres, Hiroşima’daki konuşmasında, Ortadoğu ve Kore Yarımadası'nda nükleer silah kullanımına dair imaların olduğu ciddi krizlerin çok hızlı yayıldığını belirterek, "Nükleer silahların gezegenimizde yeri yok." ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuna da değinen Guterres, Hiroşima ve Nagazakiye atom bombası atan ABD’den tek kelime bile söz etmedi.
hiroşima
rusya
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054257130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a25a75fa2f0cfa9c7f8332bb3fa00c02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hiroşima, rusya, dmitriy polyanskiy, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, abd, japonya
Polyanskiy: Hiroşima'da konuşan Guterres, şehri kimin bombaladığını söylemedi
Abone ol
Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'in Hiroşima'da yaptığı konuşmada şehrin bombaladığından bahsettiğini, ancak kimin tarafından bombalandığını söylemediğini belirterek bunun doğru olmadığını ifade etti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 77. yılında kentteki Barış Anıtı'nda düzenlenen konuşmasını değerlendirdi.
Polyanskiy, “Sayın Genel Sekreter, bu suçun atom bombasını sivillere karşı kullanan tek ülke olan ABD tarafından işlendiğini de dünya asla unutmamalıdır. Hiç bir askeri zorunluluk olmamasına rağmen. İfadelerinizde bundan da bahsetmiş olsaydınız doğru olurdu” ifadelerini kullandı.
Guterres, Hiroşima’daki konuşmasında, Ortadoğu ve Kore Yarımadası'nda nükleer silah kullanımına dair imaların olduğu ciddi krizlerin çok hızlı yayıldığını belirterek, "Nükleer silahların gezegenimizde yeri yok." ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuna da değinen Guterres, Hiroşima ve Nagazakiye atom bombası atan ABD’den tek kelime bile söz etmedi.