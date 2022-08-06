https://tr.sputniknews.com/20220806/polyanskiy-hirosimada-konusan-guterres-sehri-kimin-bombaladigini-soylemedi-1059602936.html

Polyanskiy: Hiroşima'da konuşan Guterres, şehri kimin bombaladığını söylemedi

Polyanskiy: Hiroşima'da konuşan Guterres, şehri kimin bombaladığını söylemedi

Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'in Hiroşima'da yaptığı konuşmada şehrin bombaladığından bahsettiğini, ancak kimin... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T22:08+0300

2022-08-06T22:08+0300

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dünya

hiroşima

rusya

dmitriy polyanskiy

bm genel sekreteri antonio guterres

bm

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

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japonya

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 77. yılında kentteki Barış Anıtı'nda düzenlenen konuşmasını değerlendirdi.Polyanskiy, “Sayın Genel Sekreter, bu suçun atom bombasını sivillere karşı kullanan tek ülke olan ABD tarafından işlendiğini de dünya asla unutmamalıdır. Hiç bir askeri zorunluluk olmamasına rağmen. İfadelerinizde bundan da bahsetmiş olsaydınız doğru olurdu” ifadelerini kullandı.Guterres, Hiroşima’daki konuşmasında, Ortadoğu ve Kore Yarımadası'nda nükleer silah kullanımına dair imaların olduğu ciddi krizlerin çok hızlı yayıldığını belirterek, "Nükleer silahların gezegenimizde yeri yok." ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonuna da değinen Guterres, Hiroşima ve Nagazakiye atom bombası atan ABD’den tek kelime bile söz etmedi.

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