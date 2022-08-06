https://tr.sputniknews.com/20220806/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-80in-uzerinde-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1059590023.html

Rus ordusu Dnepropetrovsk bölgesinde 80’in üzerinde paralı askeri etkisiz hale getirdi

Rus ordusu Dnepropetrovsk bölgesinde 80’in üzerinde paralı askeri etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde ‘Yabancı Lejyon’ oluşumunun 80’in üzerinde militanını etkisiz hale getirdiğini... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T16:39+0300

2022-08-06T16:39+0300

2022-08-06T16:40+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna krizi

herson

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Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlardan yapılan atışlarla Dnepropetrovsk bölgesinde ‘Yabancı Lejyon’ oluşumunun 80’in üzerinde militanının ve 11 adet özel aracın etkisiz hale getirdiği belirtildi.Düşman topçu kuvvetleri ile muharebede Harkov yakınlarında Ukrayna ordusunun kullandığı bir Olha çok namlulu roketatar müfrezesinin ve bir ABD yapımı HIMARS sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çeşitli yerleşim bölgelerinde 5 Grad çok namlulu roketatar müfrezesinin, 3 Gvozdika tipi kundağı motorlu topçu müfrezesinin, bir Giatsint-B topçu müfrezesinin D-30 obüslerinden oluşan 4 topçu müfrezesinin atış mevzilerinde susturulduğu bilgisi verildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Herson bölgesinde Belogorka yerleşiminin yakınlarında Ukrayna’nın 46. Hava Saldırı Tugayının konuşlanma noktasını vurduğu, 400'den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, aynı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma mevzilerine yönelik saldırıda ise 70’in üzerinde aşırı milliyetçinin imha edildiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Nikolayev bölgesinde Ukrayna ordu birliklerinin ön cephe hattından firar ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Ukrayna birliklerinin Nikolayev yönünde büyük kayıplar verirken, 59. Motorize Piyade Tugayı ve 61. Piyade Tugayı ile 35. Deniz Piyade Tugayı’nın askerleri, taarruza geçme emrini yerine getirmeyi reddetti, askerler mevzilerini bırakarak firar ediyor” ifadelerine yer verildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ayrıca bir günde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25'i imha ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, uçaklardan Kirovograd bölgesinde, diğerinin ise Herson bölgesinde etkisiz hale getirildiği vurgulandı.Bakanlık, Ukrayna'da gün boyunca 10. Dağ Taarruz Tugayı’nın komuta merkezinin, 135 bölgedeki düşman gücü ve teçhizatın vurulduğu, 50 bin ton dizel yakıtın bulunduğu bir yakıt deposunun, 2 silah deposunun da imha edildiği kaydedildi.Düşmanın uğratıldığı kayıplara ilişkin bilgilerin de geçildiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 263 uçak, 145 helikopter, bin 693 insansız hava aracı, 361 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 259 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 789 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 270 sahra ve havan topu ile 4 bin 739 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

herson

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, herson