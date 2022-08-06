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Rusya Dışişleri: Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya çağırıyoruz
Rusya Dışişleri: Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya çağırıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filistin-İsrail ihtilafının taraflarına itidalli olma ve ateşkese dönme çağrısında bulundu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T15:47+0300
2022-08-06T15:47+0300
2022-08-06T15:47+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki yeni şiddet dalgasından duyduğu endişeyi dile getirerek Moskova’nın Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya ve ateşkese dönmeye çağırdığını belirtti.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Moskova, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde yeni silahlı şiddet dalgasından ciddi endişe duyuyor. Bu kez gerilimi İsrail Hava Kuvvetlerinin 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları kışkırttı, Filistinli gruplar bu saldırılara yanıt olarak İsrail topraklarını ayrım gözetmeksizin yoğun bir şekilde bombalamaya başladı” ifadelerini kullandı.Rusya’nın ‘kapsamlı bir askeri çatışmanın yeniden başlamasına ve Gazze'deki zaten içler acısı olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açabilecek’ bu gelişmelerden derin endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:“İlgili tüm tarafları azami itidalli olmaya, silahlı çatışmaların şiddetlenmesini önlemeye ve derhal sürdürülebilir ateşkese geri dönmeye çağırıyoruz.”
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Rusya Dışişleri: Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya çağırıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filistin-İsrail ihtilafının taraflarına itidalli olma ve ateşkese dönme çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki yeni şiddet dalgasından duyduğu endişeyi dile getirerek Moskova’nın Filistin-İsrail ihtilafının taraflarını itidalli olmaya ve ateşkese dönmeye çağırdığını belirtti.
Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Moskova, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde yeni silahlı şiddet dalgasından ciddi endişe duyuyor. Bu kez gerilimi İsrail Hava Kuvvetlerinin 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları kışkırttı, Filistinli gruplar bu saldırılara yanıt olarak İsrail topraklarını ayrım gözetmeksizin yoğun bir şekilde bombalamaya başladı” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın ‘kapsamlı bir askeri çatışmanın yeniden başlamasına ve Gazze'deki zaten içler acısı olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açabilecek’ bu gelişmelerden derin endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:
“İlgili tüm tarafları azami itidalli olmaya, silahlı çatışmaların şiddetlenmesini önlemeye ve derhal sürdürülebilir ateşkese geri dönmeye çağırıyoruz.”