https://tr.sputniknews.com/20220806/rusya-hukumeti-turkiye-ile-mutabakat-zapti-imzalanmasini-onayladi-1059604055.html
Rusya hükümeti, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
Rusya hükümeti, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
Rusya hükümeti, Türkiye ile ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasını onayladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T23:30+0300
2022-08-06T23:30+0300
2022-08-06T23:40+0300
dünya
rusya
türkiye
mutabakat
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Rusya hükümeti, Rusya ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasını onayladı. İlgili belge, taslak düzenleyici yasal düzenlemeler portalında yayınlandı. Belgede, şu ifadeler yer aldı:
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rusya, türkiye, mutabakat
Rusya hükümeti, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
23:30 06.08.2022 (güncellendi: 23:40 06.08.2022) Abone ol
Rusya hükümeti, Türkiye ile ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasını onayladı.
Rusya hükümeti, Rusya ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasını onayladı.
İlgili belge, taslak düzenleyici yasal düzenlemeler portalında yayınlandı. Belgede, şu ifadeler yer aldı:
"Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili federal yürütme makamları ile mutabık kalınarak, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması önerisi kabul edilmiştir."