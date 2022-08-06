https://tr.sputniknews.com/20220806/sancar-muhalefet-iktidarla-milliyetcilik-yarisina-girerse-kisir-donguden-kurtulamaz-1059600283.html

Sancar: Muhalefet, iktidarla milliyetçilik yarışına girerse kısır döngüden kurtulamaz

Sancar: Muhalefet, iktidarla milliyetçilik yarışına girerse kısır döngüden kurtulamaz

Partisinin Diyarbakır mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar geniş bir ittifak kuracaklarını söyledi. Sancar “Diğer muhalefet partileri bu... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T20:50+0300

2022-08-06T20:50+0300

2022-08-06T20:51+0300

türkiye

hdp

mithat sancar

diyarbakır

muhalafet

akp

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

abdullah öcalan

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır’da “Çözüm Biz’de, savaşa ve sömürüye hayır” sloganıyla miting düzenledi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Miting başlamadan önce HDP'lilerin sahne tarafında açmak istediği ve üzerinde tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk'un fotoğrafının olduğu "Hasta tutsaklara özgürlük" pankartını polis engellemek isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Görüşmelerin ardından pankarta izin verildi.‘HDP’yi bitireceklerini sananlar, bu iradeyi görsünler’Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Sancar konuşmasına “Özgürlük için buradayız barış için buradayız, adalet için buradayız dediniz. İşte HDP’yi bitireceklerini sananlar kumpas davaları kuranlar, her gün operasyonları sürdürenler bu meydana baksınlar, bu iradeyi görsünler. Utansınlar utanmazlar ama korksunlar bu halkın bu kararlı duruşundan. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz, size minnettarız” şeklinde başladı.‘En geniş demokrasi ittifakını kuracağız’“Ekonominin durumunu rakamlarla anlatmayacağız. Sizler çarşı pazar gezerken nasıl bir sömürü düzeninin hakim olduğuna bizzat hakim oluyorsunuz” diyen Sancar “Enflasyon resmi rakamlara göre bile yüzde 80. İşsizlik almış başını gidiyor. Peki neden? Bu sömürü düzeninin temelinde ne var? Şunu iyi görelim her yerde herkese anlatalım. Ne zaman ki ülkedeki iktidarlar sömürü düzenini kalıcı kılmak isterlerse en çok başvurdukları yol nefret düşmanlık ve savaş siyasetidir. İşte AKP ve MHP iktidarı aynı yolu izliyor. Asla bu politikaların işletilmesine izin vermeyeceğiz. Bütün inançlarla, bütün halklarla bir araya geleceğiz, en geniş demokrasi ittifakını kuracağız” şeklinde konuştu.'Bu iktidar gidiyor, gidicidir'Sancar konuşmasına şöyle devam etti: ‘Öcalan'ın rolünü oynayacak şartların oluşması lazım’“Öcalan'ın rolünü oynayacak şartların oluşması lazım” diyen Sancar “Yüzyıldır süren bir Kürt sorunu var. Kürt sorunun çözümü ve çatışmanın bitirilmesi birbirinin içine girmiş iki önemli ayrılmaz olaydır. Çatışmayı bitirmeden çözüm, çözüm gelmeden barış olmaz. Peki bu çatışmayı nasıl bitireceğiz. Tam 3 yıl önce bugün İmralı'da Öcalan avukatlarıyla görüşürken ‘Bir haftada çatışma durumunu sona erdiririm’ demişti, ‘Bu çatışma ihtimalini bitiririm’ demişti. 20 yıldır süren tecrit tam da Öcalan’ın çatışmanın bitirilmesindeki önemli rolünü engellemek içindir. Öcalan'ın rolünü oynayacak şartların oluşması lazım. Bunun için HDP olarak rolümüzü oynayacağız” dedi.Miting sanatçı Murat Demir’in müzik dinletisinin ardından sona erdi.

türkiye

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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hdp, mithat sancar, diyarbakır, muhalafet, akp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), abdullah öcalan