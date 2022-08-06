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https://tr.sputniknews.com/20220806/sevgilisi-oldugu-iddia-edilen-16-yasindaki-kiz-cocugunu-basindan-vurdu-sonra-intihara-kalkisti-1059604845.html
Sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunu başından vurdu, sonra intihara kalkıştı
Sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunu başından vurdu, sonra intihara kalkıştı
İstanbul Bahçelievler'de Selim Tekin (28) kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza D.’nin (16) başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T23:53+0300
2022-08-06T23:53+0300
türkiye
bahçelievler
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
intihar
intihar girişimi
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Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin kız arkadaşı Beyza D.’nin evine geldi. Beyza D.’nin kardeşine zorla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında silah bulunan Selim Tekin, Beyza D.’yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Bütün bu olaylar yaşanırken evde bulunan Beyza D.’nin kardeşinin, “Kardeşimi kurtarın" diye bağırdığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Beyza D. ve Selim Tekin’in durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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bahçelievler, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, intihar, intihar girişimi

Sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunu başından vurdu, sonra intihara kalkıştı

23:53 06.08.2022
© DHAİstanbul Bahçelievler'de Selim Tekin (28) kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza D.’nin (16) başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavileri devam eden Beyza D. ve Selim Tekin’in durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler'de Selim Tekin (28) kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza D.’nin (16) başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavileri devam eden Beyza D. ve Selim Tekin’in durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© DHA
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İstanbul Bahçelievler'de Selim Tekin (28) kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza D.’nin (16) başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavileri devam eden Beyza D. ve Selim Tekin’in durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Selim Tekin kız arkadaşı Beyza D.’nin evine geldi. Beyza D.’nin kardeşine zorla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında silah bulunan Selim Tekin, Beyza D.’yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Bütün bu olaylar yaşanırken evde bulunan Beyza D.’nin kardeşinin, “Kardeşimi kurtarın" diye bağırdığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Beyza D. ve Selim Tekin’in durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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