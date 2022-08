‘Soçi zirvesi, Türkiye ve Rusya için tehdit olan ABD’nin hegemonyasına adeta bir ket vurmuştur’

“Türkiye’nin aldığı pozisyon Rusya için bir nefes alma niteliğindedir. Türkiye’nin hava sahasının Rusya’ya açık olması, boğazların kapanmaması Türkiye’nin Rusya’ya vermiş olduğu büyük bir destektir. Sayın Putin de bunu biliyor ve takdirle karşılıyor. İki bölgesel güç olan Türk-Rus her zaman olumlu düzlemde ilerlemedi bazı konularda sıkıntılar da yaşandı. Ancak her iki lider birbirleriyle görüşerek, güven duyarak, iyi niyetle bu sorunları çözebiliyor. Madrid zirvesinden sonra Tahran’da üç liderin buluşması Batı tarafından oldukça tepkiyle karşılandı. Bu toplantı Türkiye açısından hem kendi güvenliğine tehdit olan unsurlar bertaraf etmek için hem de bölgesel barışı sağlayabilmek için yapıldı. Soçi’deki görüşmeyi ise bütün dünya takip etti. Bu nezaket ziyareti gibi değil 4 saatlik uzun bir görüşmeydi. Bütün bölgesel konular ele alındı. İki liderin görüşmesi ABD’nin bölgesel hegemonyası ve bölgesel politikalarına adeta bir ket vurmuştur. ABD’nin politikalarına bir çekidüzen vermesi konusunda iki ülkenin kararlılığını gösteriyor. Soçi zirvesi ABD’ye ‘dur’ diyebilecek bir toplantıdır. Çünkü her iki ülke için de ABD bir tehdittir.”