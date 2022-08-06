https://tr.sputniknews.com/20220806/soci-zirvesi-turkiye-ve-rusya-icin-tehdit-olan-abdnin-hegemonyasina-adeta-bir-ket-vurmustur-1059588663.html

‘Soçi zirvesi, Türkiye ve Rusya için tehdit olan ABD’nin hegemonyasına adeta bir ket vurmuştur’

‘Soçi zirvesi, Türkiye ve Rusya için tehdit olan ABD’nin hegemonyasına adeta bir ket vurmuştur’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi buluşması iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli kararlara ev... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T15:41+0300

2022-08-06T15:41+0300

2022-08-06T15:41+0300

görüş

türkiye

rusya

soçi

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ruble

suriye

turan salcı

şangay işbirliği örgütü

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İki liderin 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya gelmesinin üzerinden henüz 17 gün geçmişken gerçekleştirilen Soçi zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride iki ülke arasındaki birçok alandaki işbirliğinin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine vurgu yapıldı. Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesi üzerinde de anlaştılar.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Putin ve Erdoğan’ın iki liderin doğalgaz ödemelerini kısmen Rus rublesi yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Novak ayrıca Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye-Rusya arasında Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zabtı’nı imzaladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlarÖte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat süren görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.“Sayın Putin’le tesis ettiğimiz karşılıklı güven ve saygıya dayalı ortak anlayış, ilişkilerimizin teminatıdır. Mevcut şartlar altında önemli olan; ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde ve uluslararası sistem içinde sürdürmek, ileri götürmektir” diyen Erdoğan’ın çeşitli başlıklarda vurguları şöyle oldu:‘Soçi zirvesi ABD’ye ‘dur’ diyebilecek bir toplantıdır’Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi buluşmasını Sputnik’e değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye’nin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin geldiği seviyeye dair şunları söyledi:‘Ruble hamlesi Batı’ya mesajdır’Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaz ödemelerinde kısmi olarak Rus para birimi ruble kullanılmasını da değerlendiren Doç. Dr. Gökçe, “Türkiye’nin bugün Batı’nın yaptırım uyguladığı bir ülkenin para birimiyle anlaşma yapması onlara vermiş olduğu bir mesajdır. Türkiye’nin NATO’nun Madrid zirvesinde teröre destek verilmemesi gerektiğini İsveç ve Finlandiya üzerinden aslında ABD’ye ve diğer NATO üyelerine söyledi. Ancak bir türlü bu politikalarından vazgeçmiyorlar. Bu hamle ile Türkiye şunu söylüyor; siz beni tehdit eden terör örgütlerine destek veriyorsunuz, o zaman ben de sizin yaptırım uyguladığınız bir ülkenin para birimiyle ticaret yapıyorum” ifadelerini kullandı.‘Terörden zarar gören Türkiye, Suriye ve Irak’ın birlikte hareket etmesi gerekiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusunda yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekti. “Bölgede terör örgütünü ABD destekliyor, terörden zarar gören ülkeler ise Türkiye, Suriye ve Irak. Burada terör örgütlerini tamamen bitirebilmek için 3 ülkenin birlikte hareket etmesi gerekiyor” diyen Doç. Dr. Gökçe, şunları söyledi:‘Dünya ABD’nin yalanlarından bıkmış durumda ve yeniden yapılanıyor’Geçtiğimiz günlerde dünya ekonomisinde giderek ağırlığını artıran 5 ülkeden oluşan BRICS örgütünün başkanı, Türkiye’nin en kısa sürede ittifaka dahil olmasını umduklarını belirtti. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şangay İşbirliği Örgütü’nün bir sonraki toplantısına katılma mesajı ise yeni bir adım oldu. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, bunu şöyle yorumladı:

rusya

soçi

suriye

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