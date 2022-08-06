Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220806/soyludan-aksenere-videolu-yanit-dinazorlara-aslinda-birer-mumya-olduklarini-hatirlatmislar-1059579083.html
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef alan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Dinazorlara... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T09:39+0300
2022-08-06T09:40+0300
politika
süleyman soylu
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059579178_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_738dae39eb6613381267181a52a8f271.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki 'uyuşturucu' polemiği süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Akşener'i hedef aldı.Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener'e, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.Soylu paylaşımına Kahkaha emojisi ile “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan “Dinozorlar” isimli videosu tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor. Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059579178_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a93f897c7fd70149b89612cf8761125e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, meral akşener

Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'

09:39 06.08.2022 (güncellendi: 09:40 06.08.2022)
© FotoğrafSoylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef alan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki 'uyuşturucu' polemiği süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Akşener'i hedef aldı.
Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener'e, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.
Soylu paylaşımına Kahkaha emojisi ile “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.
Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan “Dinozorlar” isimli videosu tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor.
Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала