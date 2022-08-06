https://tr.sputniknews.com/20220806/soyludan-aksenere-videolu-yanit-dinazorlara-aslinda-birer-mumya-olduklarini-hatirlatmislar-1059579083.html
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef alan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Dinazorlara... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T09:39+0300
2022-08-06T09:39+0300
2022-08-06T09:40+0300
politika
süleyman soylu
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki 'uyuşturucu' polemiği süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Akşener'i hedef aldı.Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener'e, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.Soylu paylaşımına Kahkaha emojisi ile “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan “Dinozorlar” isimli videosu tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor. Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.
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süleyman soylu, meral akşener
Soylu'dan Akşener'e videolu yanıt: 'Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'
09:39 06.08.2022 (güncellendi: 09:40 06.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef alan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki 'uyuşturucu' polemiği süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Akşener'i hedef aldı.
Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener'e, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.
Soylu paylaşımına Kahkaha emojisi ile “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.
Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan “Dinozorlar” isimli videosu tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor.
Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.