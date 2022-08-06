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https://tr.sputniknews.com/20220806/tayvan-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyaretini-finanse-etmedik-1059571941.html
Tayvan Dışişleri Bakanlığı: Pelosi'nin ziyaretini finanse etmedik
Tayvan Dışişleri Bakanlığı: Pelosi'nin ziyaretini finanse etmedik
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi için ödeme yapıldığı iddialarını yalanladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T00:57+0300
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dünya
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tayvan
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çin halk cumhuriyeti
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Tayvan’a 25 yılın ardından ayak basan ABD'li en üst düzey yetkili olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gezisinin ardından Tayvan’ın en büyük sosyal medya platformu PTT’de hükümetin bu gezi için ABD tarafına önemli miktarda para ödediğini iddia eden bir yazı yayınlandı. Paylaşıma göre Washington DC’de bulunan bir halkla ilişkiler şirketi olan Gephardt Group Danışmanlığının 2018 yılından bu yana Pelosi ve çevresini etkilemek için Tayvan lideri Tsai Ying Wen adına kulis yaptığı iddia edildi. Tayvan'ın 2018 ile 2022 yılları arasında 16 komisyona toplam 3,15 milyon ABD doları ödediği iddia edilirken, yapılan ödemelerin ayrıntıları bir belge şeklinde paylaşıldı.Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada yayınlanan belgenin uydurma ve imzaların sahte olduğunu belirterek, Pelosi’ye ödeme yapıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlık, hükümete ve ziyaretçilerine iftira atmak için her türlü yalan haberin kötü niyetli kişiler tarafından 'kasıtlı olarak paylaşıldığını' öne sürdü.Bakanlık ayrıca, ABD hükümetinin Pelosi'nin ziyaretinin faturasını ödediği ve güzergahının Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı. Tayvan hükümeti, halkı dış güçler tarafından yürütülen bilişsel savaşa yenik düşmemesi konusunda uyardı.
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abd, nancy pelosi, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, ziyaret

Tayvan Dışişleri Bakanlığı: Pelosi'nin ziyaretini finanse etmedik

00:57 06.08.2022
Nancy Pelosi, Tayvan'da
Nancy Pelosi, Tayvan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi için ödeme yapıldığı iddialarını yalanladı.
Tayvan’a 25 yılın ardından ayak basan ABD'li en üst düzey yetkili olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gezisinin ardından Tayvan’ın en büyük sosyal medya platformu PTT’de hükümetin bu gezi için ABD tarafına önemli miktarda para ödediğini iddia eden bir yazı yayınlandı.
Paylaşıma göre Washington DC’de bulunan bir halkla ilişkiler şirketi olan Gephardt Group Danışmanlığının 2018 yılından bu yana Pelosi ve çevresini etkilemek için Tayvan lideri Tsai Ying Wen adına kulis yaptığı iddia edildi.
Tayvan'ın 2018 ile 2022 yılları arasında 16 komisyona toplam 3,15 milyon ABD doları ödediği iddia edilirken, yapılan ödemelerin ayrıntıları bir belge şeklinde paylaşıldı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada yayınlanan belgenin uydurma ve imzaların sahte olduğunu belirterek, Pelosi’ye ödeme yapıldığı iddiasını yalanladı.
Bakanlık, hükümete ve ziyaretçilerine iftira atmak için her türlü yalan haberin kötü niyetli kişiler tarafından 'kasıtlı olarak paylaşıldığını' öne sürdü.
Bakanlık ayrıca, ABD hükümetinin Pelosi'nin ziyaretinin faturasını ödediği ve güzergahının Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Tayvan hükümeti, halkı dış güçler tarafından yürütülen bilişsel savaşa yenik düşmemesi konusunda uyardı.
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