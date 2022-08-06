https://tr.sputniknews.com/20220806/thyden-engelliler-icin-aycicegi-yaka-karti-uygulamasi-1059596687.html

THY'den engelliler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması

THY'den engelliler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması

Türk Hava Yolları, (THY) engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerinin seyahat deneyimlerini iyileştirmek için "Ayçiçeği Yaka Kartı" projesini hayata... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T19:20+0300

2022-08-06T19:20+0300

2022-08-06T19:22+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

engelli

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Farklılıklar Değer Katar" programı kapsamında uygulanan ayçiçeği yaka kartları otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engelleri olan misafirlere sunuluyor.Uygulamanın hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekipleri için farkındalık oluşturması amaçlanırken, böylece özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek misafirlere daha fazla zaman ayrılmasına imkan sağlanıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak sundukları ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken misafirlerin beklenti ve ihtiyaçlarına odaklandıklarını, bu yönde projeler ürettiklerini dile getirdi.Farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce misafiri böylece yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırladıklarını belirten Ekşi, "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.​​​​​​Projede THY'nin birlikte çalıştığı Hidden Disabilities firmasının CEO'su Paul White, "THY'nin Görünmeyen Engeller Ayçiçeği global ağına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Dünyada görünmeyen engellerin sembolü olan ayçiçeği yaka kartları, İstanbul Havalimanı İç ve Dış hatlarda bulunan Özel Hizmet kontuarlarından ücretsiz temin edilebiliyor.

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