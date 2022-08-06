https://tr.sputniknews.com/20220806/ticaret-bakanligi-otomobil-yuklu-tirlarin-gumruklerde-bekletildigi-iddiasini-yalanladi-1059582290.html
Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı
Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı
Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T12:14+0300
2022-08-06T12:14+0300
2022-08-06T12:14+0300
türkiye
tir
ticaret bakanlığı
otomobil
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı TIR'ların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."
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Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı
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Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı TIR'ların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.
Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."