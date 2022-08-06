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Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti. Babacan, Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra çok sayıda oyuncunun Türkiye'deki sesi olan ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T12:11+0300
2022-08-06T13:34+0300
sungun babacan
son dakika
yaşam
öldü
vefat
tom cruise
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Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat veren Babacan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele ediyordu.Sungun Babacan kimdir?Meslek yaşamına Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nda seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında bulunuyor.Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir. Babacan, Evim Şahane isimli televizyon programının 'dış sesi' olarak da bilinmektedir
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sungun babacan, son dakika, öldü, vefat, tom cruise, tom hanks

Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

12:11 06.08.2022 (güncellendi: 13:34 06.08.2022)
© DHASungun Babacan
Sungun Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© DHA
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Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti. Babacan, Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra çok sayıda oyuncunun Türkiye'deki sesi olan ve reklam seslendirmesi de yapan Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat veren Babacan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele ediyordu.

Sungun Babacan kimdir?

Meslek yaşamına Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nda seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.
Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.
Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında bulunuyor.
Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.
Babacan, Evim Şahane isimli televizyon programının 'dış sesi' olarak da bilinmektedir
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