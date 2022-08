https://tr.sputniknews.com/20220806/van-golu-sahilinde-kadinlar-plaji-acildi-1059602484.html

Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı

Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Ayanıs Kadınlar Plajı' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T21:58+0300

2022-08-06T21:58+0300

2022-08-06T22:00+0300

türkiye

tuşba

van

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059601918_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_5c26f01bae9c430cdbbabf71674cbf36.jpg

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis sahilinde düzenlenen kadınlar plajı, törenle hizmete sunuldu.Tuşba Belediyesi tarafından yapılan plajın açılış programına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Van'da başarılı bir portre çizdiklerini söyledi.Hep birlikte Van'da eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür ve turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarıma her alanda halkın huzuruna, refahına katkı sağlayacaklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:Özhaseki: İnsanımıza hizmet etmek istiyoruzTörene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise AK Partili belediyelerin her zaman ve her yerde eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettiğini kaydetti.Hizmet üretirken asla bahanelerin arkasında sığınmadıklarını aktaran Özhaseki, "Marifet ve hüner, bir şehri inşa ve ihya etmektir. Bunda da amaç halkın mutluluğunu savunmaktır. Bizim belediyecilikte amacımız budur" dedi.AK Parti belediyeciliği olarak her yerde üç temel prensip üzerine hareket ettiklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:'Daha iyi işler yapacağız, daha güçlü olacağız'AK Parti siyasetinin milleti birbirine düşüren değil eser ve hizmet siyaseti olduğunu dile getiren Özhaseki, hem yerelde hem de genelde geçmişteki bütün hükümetlerden daha başarılı işlere imza attıklarını vurguladı.Sağlık, ulaşım ve enerji üretimi gibi birçok konuda çığır açacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:Kartal: Canla başla çalışmaya devam edeceğizVan Gölü'nün turizmde hak ettiği değeri görmediğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da "Geçmişte yaşanan terör olayları, salgın nedeniyle Van Gölü'nde turizmde bir gecikme oldu. Bunları en kısa zamanda geri kazanacağımıza inanıyorum. Önceki yıllarda otelcilerimizin, sanayicimizin, esnafımızın sıkıntıları bizi üzüyordu. Bugün bunları aşacağımıza inanıyoruz. Van'ı turizmde hak ettiği yere getireceğimize de inanıyoruz" diye konuştu.Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise kadınlar plajında 22 bin metrekare piknik alanı, 2 kattan oluşan sosyal tesis ile birlikte market, lavabo, su deposu, çocuk parkları ve ibadet alanının bulunduğunu aktardı.Akman, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşkla ilçe için canla başla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sanayi ve turizm ilçesi olan Tuşba'da böyle güzel tesislerin inşa edilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.Konuşmaların ardından plajın açılışını yapan Özhaseki ve beraberindekiler, vatandaşlara aşure dağıttı.Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220721/van-golunde-artan-marti-olumleriyle-ilgili-2-neden-uzerinde-duruluyor-1058976209.html

türkiye

tuşba

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tuşba, van, kadın