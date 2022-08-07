Sivas'ta salyangoz istilası

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Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.