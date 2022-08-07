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Sivas'ta salyangoz istilası
Sivas'ta salyangoz istilası
Sivas’ta otluk alanlar, ağaçlar ve direkler salyangozla kaplandı. Ortaya çıkan görüntü görenleri tedirgin etti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, sivas, salyangoz

Sivas'ta salyangoz istilası

10:49 07.08.2022
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Sivas’ta otluk alanlar, ağaçlar ve direkler salyangozla kaplandı. Ortaya çıkan görüntü görenleri tedirgin etti.
© İHA / ONUR ERDEN

Sivas - Erzincan karayolu Klavuz kavşağında refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu.

Sivas - Erzincan karayolu Klavuz kavşağında refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ONUR ERDEN

Sivas - Erzincan karayolu Klavuz kavşağında refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu.

© İHA / ONUR ERDEN

Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ONUR ERDEN

Yaklaşık 100 metrekare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

© İHA / ONUR ERDEN

Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direkleri kapladı.

Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direkleri kapladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ONUR ERDEN

Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direkleri kapladı.

© İHA / ONUR ERDEN

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor.

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ONUR ERDEN

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor.

© İHA / ONUR ERDEN

Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.

Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ONUR ERDEN

Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.

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