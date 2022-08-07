https://tr.sputniknews.com/20220807/227-afgan-gocmen-sinir-disi-edilmek-uzere-istanbula-gonderildi-1059608269.html
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T04:31+0300
2022-08-07T04:31+0300
2022-08-07T04:31+0300
türkiye
edirne
istanbul
afgan sığınmacı
sınır dışı
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Edirne’de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Jandarma eşliğinde otobüslere bindirilen Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.
türkiye
edirne
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edirne, istanbul, afgan sığınmacı, sınır dışı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
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Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne’de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi.
Jandarma eşliğinde otobüslere bindirilen Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.