https://tr.sputniknews.com/20220807/afaddan-9-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi--1059610224.html
AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T08:04+0300
2022-08-07T08:04+0300
2022-08-07T08:04+0300
yaşam
afad
yağmur
uyarı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.
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afad, yağmur, uyarı
AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.