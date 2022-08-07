https://tr.sputniknews.com/20220807/afaddan-9-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi--1059610224.html

AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T08:04+0300

2022-08-07T08:04+0300

2022-08-07T08:04+0300

yaşam

afad

yağmur

uyarı

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

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afad, yağmur, uyarı