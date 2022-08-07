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Almanya'da vatandaşa 'gaz tüketimini yüzde 20 azalt' uyarısı
Almanya'da vatandaşa 'gaz tüketimini yüzde 20 azalt' uyarısı
Enerji ağları ve piyasaları düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur'un Başkanı, Almanların enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltmaması halinde kışın gaz kıtlığı... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T18:47+0300
2022-08-07T18:48+0300
ekonomi
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
almanya
klaus müller
gaz
tasarruf
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu' başlıklı paket kapsamında 27 üye ülkeye gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını dayatması sonrası, sanayisi her zamanki gibi gaz tüketemezse ekonomisi durma tehlikesiyle karşı karşıya olan Almanya'da vatandaşa çağrı geldi. Almanya'nın enerji ağları ve piyasaları düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanların gelecek kış gaz kıtlığından kaçınmak istiyorsa enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltması gerektiğini söyledi."Tüketiciler bugüne değin olduğundan çok daha fazla, en az yüzde 20 tasarruf etmeli" diyen Müller, tasarruf yapılmazsa aralık ayında gaz sıkıntısı çekileceğini ya da depoların boşalacağını dile getirdi.'Tasarruflara ek olarak, komşu ülkelere gaz iletiminin yüzde 20 oranında azaltılması gerekeceğini, üstüne üstlük diğer ülkelerden 10 ila 15 gigawatt saat gaz ithalatına ihtiyaç duyulacağını' belirten Müller, "Çok fazla tasarruf etmez ve ilave gaz alamazsak, bir sorunumuz var demektir" vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/almanya-ekonomi-bakani-habeck-kuzey-akim-2nin-onaylanmasi-avrupanin-teslim-olmasi-anlamina-gelir-1059170424.html
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ukrayna krizi, rusya, ukrayna, almanya, klaus müller, gaz, tasarruf

Almanya'da vatandaşa 'gaz tüketimini yüzde 20 azalt' uyarısı

18:47 07.08.2022 (güncellendi: 18:48 07.08.2022)
© Fotoğraf : TwitterKalorifer
Kalorifer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Enerji ağları ve piyasaları düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur'un Başkanı, Almanların enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltmaması halinde kışın gaz kıtlığı çekeceğine dair uyarıda bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu' başlıklı paket kapsamında 27 üye ülkeye gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını dayatması sonrası, sanayisi her zamanki gibi gaz tüketemezse ekonomisi durma tehlikesiyle karşı karşıya olan Almanya'da vatandaşa çağrı geldi.
Almanya'nın enerji ağları ve piyasaları düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanların gelecek kış gaz kıtlığından kaçınmak istiyorsa enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltması gerektiğini söyledi.
"Tüketiciler bugüne değin olduğundan çok daha fazla, en az yüzde 20 tasarruf etmeli" diyen Müller, tasarruf yapılmazsa aralık ayında gaz sıkıntısı çekileceğini ya da depoların boşalacağını dile getirdi.
'Tasarruflara ek olarak, komşu ülkelere gaz iletiminin yüzde 20 oranında azaltılması gerekeceğini, üstüne üstlük diğer ülkelerden 10 ila 15 gigawatt saat gaz ithalatına ihtiyaç duyulacağını' belirten Müller, "Çok fazla tasarruf etmez ve ilave gaz alamazsak, bir sorunumuz var demektir" vurgusunu yaptı.
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