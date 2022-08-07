https://tr.sputniknews.com/20220807/bakan-bozdagdan-kpss-aciklamasi-hukumet-yapmasi-gereken-ne-varsa-hepsini-tek-tek-yapti-1059622541.html

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hükümet yapması gereken ne varsa hepsini tek tek yaptı

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hükümet yapması gereken ne varsa hepsini tek tek yaptı

Bakan Bozdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmesine ilişkin, “Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T14:27+0300

2022-08-07T14:27+0300

2022-08-07T14:40+0300

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit TV’de Ankara Kulisi programına katılarak gazeteci Sami Dadağlıoğlu’nun sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada Türkiye’nin geçmişte sağ-sol ve Alevi-Sünni ayrıştırmaları ile pek çok bedel ödediğini hatırlattı:‘Birlik ve dirliğimize atılmış birer dinamit gibi görüyorum’Bakan Bozdağ, 30 Temmuz’da muharrem orucunun ilk gününde birçok cemevi ve köy derneğine saldırılmasına ilişkin şunları kaydetti:‘Bize düşen işin fail veya failleri, azmettiricileri, önünde arkasında kimler varsa onlara hak ettiğinin verilmesini sağlamak’Cemevi saldırılarına ilişkin bütün soruların cevaplarını adli sürecin aydınlatacağını dile getiren Bozdağ, “Tahkikat bütün boyutlarıyla devam ediyor. Eminim ki bu tahkikatın sonucunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtmak. Tahrik etmek milletin bir kısmını diğer kesimine karşı düşmanlık, nefret duygularıyla beslemek ve onları birbirine düşürmek için bu ülkede çalışmalar hiç bitmedi. Dün de vardı bu, şimdi de var, muhtemel yarınlarda olacaktır. Ama bize düşen bu tür hadiseler karşısında aziz milletimiz de olduğu gibi sağduyulu, aklı selim içinde olmak, işin hakikatini kısa sürede aydınlatmak. Karanlık noktaları aydınlığa kavuşturarak milletimize bu konuda doğruları vermek ve bu işin fail veya failleri azmettiricileri önünde arkasında kimler varsa onların hukuk terazisinde tartıp, hak ettiği neyse onlara hukuku vermesini sağlamaktır” diye konuştu.‘Cumhurbaşkanımız derhal duruma müdahale etti’Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığının iddia edilmesi ve ardından sınavın iptal edilmesini değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi:‘Kamuoyundan birinin ‘Hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok’Bakan Bozdağ, KPSS sorularının çalındığı iddialarını hiçbir tereddüde, şüpheye ve gölgeye mahal bırakmayacak bir şekilde soruşturmanın hem idari açıdan Devlet Denetleme Kurulu vasıtasıyla hem de adli açıdan savcılık vasıtasıyla yürümesinin son derece önemli olduğunu vurguladı:'Delillerin toplanması için ciddi adımlar atıldı'KPSS sorularının çalındığı iddiası üzerine yürütülen çifte soruşturmada Devlet Denetleme Kurulunun devrede olduğunu anımsatan Bozdağ, “Adli tahkikat başlatıldı ve delillerin toplanması için ciddi adımlar atıldı ve bundan sonraki süreçte de bu kararlılıkla bu olayın esasında ne varsa maddi hakikati bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır. Elbette burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğini yapacağını, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220807/ak-partili-kandemirden-kpss-skandalinin-arkasinda-feto-mu-var-sorusuna-yanit-1059620742.html

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bekir bozdağ, cemevi, kpss, ösym