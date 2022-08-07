CANLI| Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun son bir günde cumhuriyetteki yerleşimleri 48 kez bombaladığını duyurdu. Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Temsilcilik, son bir gün içinde Ukrayna silahlı oluşumları tarafından 48 bombalama olayını bildirdi, bombardımanlarda 312 adet mühimmat ateşlendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bombardımanlar sonucu Donetsk kentinin Kirovskiy, Kuybışevskiy, Kievskiy ilçelerinde ve Makeyevka’nın iki bölgesinde 25 konut binasının, ayrıca 3 sivil altyapı tesisinin hasar gördüğü kaydedildi.