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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/canli-ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetini-bir-gunde-48-kez-bombaladi---1059614000.html
CANLI| Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı
CANLI| Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun son bir günde cumhuriyetteki yerleşimleri 48... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI| Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı

10:33 07.08.2022 (güncellendi: 10:34 07.08.2022)
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun son bir günde cumhuriyetteki yerleşimleri 48 kez bombaladığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna harekatına dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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10:32 07.08.2022
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni bir günde 48 kez bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun son bir günde cumhuriyetteki yerleşimleri 48 kez bombaladığını duyurdu. Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Temsilcilik, son bir gün içinde Ukrayna silahlı oluşumları tarafından 48 bombalama olayını bildirdi, bombardımanlarda 312 adet mühimmat ateşlendi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bombardımanlar sonucu Donetsk kentinin Kirovskiy, Kuybışevskiy, Kievskiy ilçelerinde ve Makeyevka’nın iki bölgesinde 25 konut binasının, ayrıca 3 sivil altyapı tesisinin hasar gördüğü kaydedildi.
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