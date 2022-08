https://tr.sputniknews.com/20220807/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-cemevlerine-yapilan-saldirilarin-peslerini-birakmayacagiz-1059630980.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cemevlerine yapılan saldırıların peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cemevlerine yapılan saldırıların peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay "Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde... 07.08.2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kirli bir provokasyonla cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz" dedi.Oktay, İstanbul Valiliği'nce muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na katıldı.Muharrem ayının 10'unda Hazreti Adem'in tövbesinin kabul olduğunu, Hazreti Musa'nın, Firavun'un zulmünden kurtulduğunu, Hazreti Nuh'un gemisinin de yine muharrem ayında demirlediğini söyledi.Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:Bu acı hadisenin hüznü, kederi ve mateminin yanında, Hazreti Hüseyin'in mübarek kanıyla, canını feda ederek tüm insanlığa bir ders bıraktığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Oktay, Hazreti Hüseyin'in, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıktığını, çıktığı yolda zulme rıza göstermediğini, adaletsizliğe asla seyirci kalmadığını ifade etti.Oktay, Kerbela'nın içinde barındırdığı ibretlik dersler ve hikmetlerle birlik olmanın kıymetini, kardeşliği korumanın nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın önemini gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Dünyanın dört bir yanında insanlar zulme uğrarken, masum siviller katledilirken, insanlara düşenin Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemek olduğunu dile getiren Oktay, "Irk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarını suni gündemlerle öne çıkararak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmaktır. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizlerin elindedir ve öyle de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Oktay, cemevlerine yönelik saldırılara da değinerek, "Kirli bir provokasyonla cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, kime giderse gitsin, sonuna kadar gideceğiz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırının faillerinin adalete teslim edileceğini belirten Oktay, Sarıtaş'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.Oktay, birlik ve beraberliği hedef alan bu tür zihniyetlerin her zaman karşısında olacaklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:'Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar asla başarılı olamayacaklar'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar bilsinler ki asla başarılı olamayacaklar ve hukuk önünde asla cezasız kalmayacaklar" şeklinde konuştu.Kerbala'nın önemine vurgu yapan Yerlikaya, "Yüreklerimizde kurşun gibi ağır Kerbela'nın üstünden tam 1342 yıl geçti. Yıllar asırlar geçti, ne acımız dindi ne yasımız bitti. Bizim bu toprakların her bir karışında en ücra köyünde sinesinde kalp taşıyan her canda aynı matem yankılandı durdu. Akıp giden zaman bu acıyı hafifletmedi. Yüreğimiz hala Kerbela'da. Hazreti Ali, 'Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir' buyuruyor. Bugün bizler de bu sofranın etrafında o büyük matemi hatırlarken birbirimize teselli veriyoruz. Nasıl sofralarımızda lokmalarımızı paylaşıyorsak acımızı da mutluluğumuzu da paylaşıyoruz" dedi.

