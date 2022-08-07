Dans eden temizlik görevlisi: Takıyorum kulaklığı, açıyorum müziği, kimseyi kırmadan yapıyorum işimi

Dedim ya, buralarda bilirler beni. Düğünlerden falan tanırlar. ‘Fenomeniz’ yani. O gece görevdeyken uzaktan bir saz sesi duydum. Asla karşı koyamam. Arkadaşıma dedim ki ‘Önce şu müzik sesi gelen mahalleden geçelim’. Bizim mıntıkadaydı zaten. Tam o anda gençler gördü beni, tanıdı tabii. ‘Fenomen ağabey, ne olur bir oyna’ diye ısrar kıyamet! Vatandaşımızı kırmak bize yakışmazdı. Çıktık piste. Sergiledik iki üç güzel figür. Ama bir yandan da iş var. İş beklemez! Görev adamıyız. Gençlerin de gönlünü alıp devam ettik işimize. Dedim ya, buralarda bilirler beni. Düğünlerden falan tanırlar. ‘Fenomeniz’ yani. O gece görevdeyken uzaktan bir saz sesi duydum. Asla karşı koyamam. Arkadaşıma dedim ki ‘Önce şu müzik sesi gelen mahalleden geçelim’. Bizim mıntıkadaydı zaten. Tam o anda gençler gördü beni, tanıdı tabii. ‘Fenomen ağabey, ne olur bir oyna’ diye ısrar kıyamet! Vatandaşımızı kırmak bize yakışmazdı. Çıktık piste. Sergiledik iki üç güzel figür. Ama bir yandan da iş var. İş beklemez! Görev adamıyız. Gençlerin de gönlünü alıp devam ettik işimize.

Sorma. 8 yaşında bir çocuğum var. Yıllar var görmeyeli. Hasretinden ya delirecek ya oynayacaktım. Oynadım. Sorma. 8 yaşında bir çocuğum var. Yıllar var görmeyeli. Hasretinden ya delirecek ya oynayacaktım. Oynadım.

Yasin’imin annesi ile anlaşamadık, ayrıldık. O dönemde küçüktü. Ben işe gidiyordum. Yeteri kadar zaman ayıramam, bir de çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye velayeti verdik anneye. Ama annesi çocuğu göstermiyor. Bugüne kadar neredeyse hiç görmedim. Aramızda nafaka ile alakalı sorun var. ‘Sen ünlü oldun artık, daha çok para ver’ diyor eski eşim. Dava açtı, evime haciz gönderdi. Ben 7 yıldır belediyede işçi olarak çalışan biriyim. Yani benim etim ne budum ne? İkinci evliliğimi yaptım. Belki de o gücüne gitti, bilmiyorum. Şimdi ben bunları kafama taksam hasta olurum, elden ayaktan düşerim, işimden de olurum. Eve de yansır. O nedenle takıyorum kulaklığımı, dinliyorum müziğimi. Yoksa bunları düşünmekten deli olur insan. Neşeni bulmak istiyorsan işine müzikle devam edeceksin arkadaş. Açacaksın oyun havanı, süpüreceksin sokağını, unutacaksın dertlerini. Müzik dış dünyaya kapatıyor beni. Duymuyorum kimseyi vallahi. Tertemiz işimi yapıyorum. Akşam olduğu zaman da güle oynaya evime gidiyorum. Yasin’imin annesi ile anlaşamadık, ayrıldık. O dönemde küçüktü. Ben işe gidiyordum. Yeteri kadar zaman ayıramam, bir de çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye velayeti verdik anneye. Ama annesi çocuğu göstermiyor. Bugüne kadar neredeyse hiç görmedim. Aramızda nafaka ile alakalı sorun var. ‘Sen ünlü oldun artık, daha çok para ver’ diyor eski eşim. Dava açtı, evime haciz gönderdi. Ben 7 yıldır belediyede işçi olarak çalışan biriyim. Yani benim etim ne budum ne? İkinci evliliğimi yaptım. Belki de o gücüne gitti, bilmiyorum. Şimdi ben bunları kafama taksam hasta olurum, elden ayaktan düşerim, işimden de olurum. Eve de yansır. O nedenle takıyorum kulaklığımı, dinliyorum müziğimi. Yoksa bunları düşünmekten deli olur insan. Neşeni bulmak istiyorsan işine müzikle devam edeceksin arkadaş. Açacaksın oyun havanı, süpüreceksin sokağını, unutacaksın dertlerini. Müzik dış dünyaya kapatıyor beni. Duymuyorum kimseyi vallahi. Tertemiz işimi yapıyorum. Akşam olduğu zaman da güle oynaya evime gidiyorum.