https://tr.sputniknews.com/20220807/demir-ve-demir-disi-ihracatta-rusya-firsati-turkiyeyi-depo-ve-kopru-olarak-kullanmak-istiyorlar-1059617414.html

Demir ve demir dışı ihracatta Rusya fırsatı: 'Türkiye'yi depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar'

Demir ve demir dışı ihracatta Rusya fırsatı: 'Türkiye'yi depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar'

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananları tasvip etmedikleri... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T11:41+0300

2022-08-07T11:41+0300

2022-08-07T11:50+0300

ekonomi

demir çelik sanayii

rusya

türkiye

ihracat

tayvan

çin

fırsat

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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) 28 Nisan'da iş başına gelen yeni yönetimi 100 günlük karnesini açıkladı. Yeni yönetim olarak 'daha fazla ihracat, daha fazla üretim ve daha fazla katma değer' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, aradan geçen dönemde 550 firma ile görüşmelerinin yanında 8 ana sektör ve 17 dernekle toplantı yaptıklarını, bunun haricinde üç fuara milli katılım düzenleyip ilave 3 tane de Ur-Ge projesi başlattıklarını açıkladı.Toplantıda konuşan İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, demir ve demir dışı sektörünün Türk ihracatında ciddi bir katma değer yaratan sektör olduğuna işaret ederek kilogram başı ihracat birim fiyatının 4.75 dolara ulaştığını söyledi.Türkiye genelinde ihracatın kilogram başı ortalamasının 1.4 dolar civarında olduğu göz önüne alındığında sektörün yarattığı katma değerin çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını ifade eden Tecdelioğlu, "Biz daha fazla üretim, daha fazla miktar, daha fazla katma değer yaratan başlıklarla satır satır çalışıyoruz. Demir ve çelikten yapılan ocaklarda dünyada üçüncü, Avrupa’da birinciyiz. Alüminyum ev gereçleri ve kullanılan eşyalara baktığımızda dünyada beşinci, Avrupa’da üçüncüyüz. Paslanmaz çelik ve sofra malzemelerine baktığımız zaman da aynı şekilde Avrupa’da üçüncü sıradayız. Bunlar çok ciddi rakamlar" dedi.150’ye yakın büyük organizasyon yapılacakSektör olarak ilk 100 günde 550 firmaya temas edip, istişarelerde bulunduklarını kaydeden Tecdelioğlu, yine bu dönemde 8 ana sektör ve 17 dernekle toplantı yaptıklarını, haricinde 3 fuara milli katılım düzenleyip ilave 3 tane de Ur-Ge projesi başlattıklarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ve Eximbank nezdinde de 4 toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Tecdelioğlu, "Bu yoğun çalışma önümüzdeki dönemde de devam edecek. 2023 sonuna kadar aralarında fuarlar, alım heyetleri, çalıştaylar, konferanslar, ziyaretler ve sektör buluşmalarının da olduğu 150’ye yakın organizasyon yapacağız" diye konuştu.‘Rusya’dan Türkiye’ye ciddi talep var’Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını kaydetti:Bayramdan önceki hafta, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetler Arası Sanayi Çalışma Komisyonu ile İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan önderliğinde Rusya’ya bir ticaret heyeti yolladıklarını belirten Tecdelioğlu, yapılan toplantılar neticesinde karşılıklı alışverişi hızlandırmak için bir sekreterya kurma talebinin oluştuğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da konu ile ilgili çalışmaları başlattığını dile getirdi. İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turan da Rusya'nın artık bir şekilde Avrupa ile işler yolunda gitse dahi Euro ile alışveriş yapmak istemediğine işaret ederek, "Olaya bu açıdan baktığımız zaman Rusya’nın Çin ve Türkiye dışında çok fazla seçeneği yok. Rusya bizimle iş birliği yapmak istiyor ancak burada ikili eşleştirmeler çok önemli. Bu konuda özellikle ihracatçılar birliğinin kilit rol oynayacağını düşünüyorum" dedi. Bugüne kadar 14 defa toplantı yapıldığını söyleyen Turhan, 15. toplantının Türkiye’de yapılması gerektiğini söyledi.‘Tayvan-Çin krizi Türkiye’ye fırsat doğurabilir’Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Tecdelioğlu, "Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin’e ve Uzakdoğu’ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz" dedi.Sektör ihracatı 7 ayda 9 milyar dolara dayandıSektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, ilk 7 aylık dönemde sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 8.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Demir ve demir dışı sektörünün toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 6.2'ye yükseldiğine işaret eden Tecdelioğlu, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını ifade etti. Tecdelioğlu, sadece Temmuz ayına bakıldığında ise geçen sene aynı aya göre yüzde 6 artışla 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.Tecdelioğlu'nun verdiği bilgiye göre 2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat 1.2 milyar dolar ile Almanya’ya yapılırken, ikinci sıradaki İtalya’ya 699 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.Tecdelioğlu, hedeflerini ise cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te 20 milyar dolara ulaşmak olarak belirlediklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-ve-turkiye-tarimda-isbirligini-artiriyor-1059147103.html

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demir çelik sanayii, rusya, türkiye, ihracat, tayvan, çin, fırsat