https://tr.sputniknews.com/20220807/dilipaktan-ak-partiye-dost-uyarisi-tek-kurtulusunuz-var-1059620223.html

Dilipak'tan AK Parti'ye 'dost uyarısı': Tek kurtuluşunuz var

Dilipak'tan AK Parti'ye 'dost uyarısı': Tek kurtuluşunuz var

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Dost acı söyler" diyerek AK Parti'ye yönelik "Haksızlıklar karşısında susanlardan olmamak için, kınayanların... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T12:59+0300

2022-08-07T12:59+0300

2022-08-07T13:06+0300

abdurrahman dilipak

politika

ak parti

ekonomi

uyarı

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Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye 'dost' uyarısında bulundu.Dilipak, bugünkü 'Ne mi olacak şimdi!' başlıklı yazısında Türkiye'nin bir kavşak noktasında olduğunu ve zamanında daraldığını ifade etti.'Mavi boncuk politikası artık iflas etti'"2023’te bir seçim var. Kapıda bekleyen bir de İstanbul depremi var. Ekonomik durum iyi değil. Ancak her kararın bir maliyeti var, kendine göre riskleri var" diyen Dilipak, şöyle devam etti:"Tek kurtuluşunuz var: Yüzünüzü Hakk’a dönün. Bedeli neyse ödeyin.Çünkü kendi geçmişinizle yüzleşip, bunun maddi ve manevi faturasını ödemeden, yanınızdaki haktan sapan ve saptıranları uzaklaştırıp, hakşinas insanları yanınıza almadan Allah’ın yardımı size ulaşmayacak.Unutmayın, Allah’ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur.Hz. Yunus’un kavmini hatırlayın. Bakarsanız Allah düşmanlarınızı birbirlerinin üstüne salmış, birilerinin eliyle birilerini bertaraf etmektedir.Karanlık bir geceden sonra sabahın ışıkları ufkumuzu aydınlatmaktadır.Görünen o ki, kimse ülkemizi öbür tarafa kaptırmak istemiyor. Paylaşmak da istemiyorlar. Türkiye’nin 'aktif denge politikası, Mavi boncuk politikası' da artık iflas etti.Artık bir karar vermek gerekiyor. Bizden ya da ötekilerden yana olmaktan, onların yardımını almaktan vazgeçin. Allah’ın yardımına sığının.Herkes sizden kendi için bir şey ister, şart koşar, Allah sizden sizin geleceğiniz için ne yapmanız gerektiğini söyler. Onun sizin yardımınıza ihtiyacı yoktur. Ama bizim O’nun yardımına ihtiyacımız var.Eğer O’na yönelmekte tereddüt ediyorsanız, artık geri dönüşünüzün ve o bedeli ödemeye hazır olmadığınızı düşünüyorsanız, sizin hayırdan yana amel defteriniz dürülmüş mühürlenmiş demektir.İçimizdeki 'Ebu Cehil, Karun, Haman, Bel’am Ebu Leheb' karakterlilerden yakamızı kurtarmadıkça iki yakamız bir araya gelmeyecek. Benden söylemesi.Bu uyarı bir kardeşlik görevi idi. Hz. Ömer diyor ki, “Ben yanlış yaparsam ve yanımda bunu gören, ya da duyup beni uyarmayan kişi benden uzak dursun, çünkü o kişide hayır yoktur. Eğer onlar beni uyarır da ben bu uyarıyı dikkate almazsam, onlar yine benden uzak dursun, çünkü bende hayır yoktur!”Dost yeri geldiğinde acı söyler.Ben görevimi yaptım. Birileri, birilerinin ifsadı ile benim uyarılarımın önünü kesmek, sesimi kısmak için, yapana zarar vermekten başka bir işe yaramayan işler yapsa da, ben buradayım ve iş işten geçmeden, haksızlıklar karşısında susanlardan olmamak için, kınayanların kınamalarına aldırış etmeden uyarı görevimi yapıyorum."

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abdurrahman dilipak, ak parti, ekonomi, uyarı