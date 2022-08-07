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Dua Lipa, Fahri Kosova Büyükelçisi oldu
Dua Lipa, Fahri Kosova Büyükelçisi oldu
Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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dua lipa
yaşam
kosova
büyükelçilik
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Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Dua Lipa'ya, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osman tarafından 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi.Lipa'ya Fahri Kosova Büyükelçisi unvanı veren Osmani, bu sayede yıllardır ülkelerinin adının duyurulmasında katkı sağlayan Lipa'ya şükranlarını ilettiğini ifade etti.Grammy ödüllü sahip 26 yaşındaki Dua Lipa, Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.Hit şarkıları ile adını tüm dünyaya duyurduktan sonra ülkesi içinde gurur kaynağı haline geldi.
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dua lipa, kosova, büyükelçilik

Dua Lipa, Fahri Kosova Büyükelçisi oldu

16:17 07.08.2022 (güncellendi: 16:19 07.08.2022)
© Instagram/Dua LipaDua Lipa
Dua Lipa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Instagram/Dua Lipa
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Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.
Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Dua Lipa'ya, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osman tarafından 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi.
Lipa'ya Fahri Kosova Büyükelçisi unvanı veren Osmani, bu sayede yıllardır ülkelerinin adının duyurulmasında katkı sağlayan Lipa'ya şükranlarını ilettiğini ifade etti.
Grammy ödüllü sahip 26 yaşındaki Dua Lipa, Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Hit şarkıları ile adını tüm dünyaya duyurduktan sonra ülkesi içinde gurur kaynağı haline geldi.
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