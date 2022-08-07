https://tr.sputniknews.com/20220807/dua-lipa-fahri-kosova-buyukelcisi-oldu-1059625270.html

Dua Lipa, Fahri Kosova Büyükelçisi oldu

Dua Lipa, Fahri Kosova Büyükelçisi oldu

Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

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dua lipa

yaşam

kosova

büyükelçilik

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Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Dua Lipa'ya, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osman tarafından 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi.Lipa'ya Fahri Kosova Büyükelçisi unvanı veren Osmani, bu sayede yıllardır ülkelerinin adının duyurulmasında katkı sağlayan Lipa'ya şükranlarını ilettiğini ifade etti.Grammy ödüllü sahip 26 yaşındaki Dua Lipa, Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.Hit şarkıları ile adını tüm dünyaya duyurduktan sonra ülkesi içinde gurur kaynağı haline geldi.

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dua lipa, kosova, büyükelçilik