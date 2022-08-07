https://tr.sputniknews.com/20220807/ego-otobuslerinde-ucretsiz-internet-donemi-basliyor-1059608836.html

EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T06:01+0300

2022-08-07T06:01+0300

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türkiye

abb

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

ego

internet

otobüs

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.

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abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ego, internet, otobüs