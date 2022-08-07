https://tr.sputniknews.com/20220807/ego-otobuslerinde-ucretsiz-internet-donemi-basliyor-1059608836.html
EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor
EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T06:01+0300
2022-08-07T06:01+0300
2022-08-07T06:01+0300
türkiye
abb
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
ego
internet
otobüs
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.
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abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ego, internet, otobüs
EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.
Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor.
Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar,
Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.