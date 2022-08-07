https://tr.sputniknews.com/20220807/galatasaray-sezonun-ilk-macinda-antalyasporu-deplasmanda-1-0-yendi-1059631209.html
Galatasaray, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Galatasaray, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 yendi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T23:48+0300
2022-08-07T23:48+0300
2022-08-08T00:04+0300
galatasaray
galatasay kulübü
antalyaspor
spor
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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı):
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galatasaray, galatasay kulübü, antalyaspor
Galatasaray, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi
23:48 07.08.2022 (güncellendi: 00:04 08.08.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı):
52. dakikada Ghacha’nın sol kanat ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti.
55. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci çıkardı.
63. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
82. dakikada defansın kısa pasında araya girerek topu alan Fredy’in şutu üstten farklı auta gitti.
84. dakikada Wright’ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Midsjo’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1