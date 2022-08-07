https://tr.sputniknews.com/20220807/henri-barkeyle-asli-aydintasbas-arasinda-osman-kavala-ile-yemek-tartismasi-1059606656.html

Henri Barkey’le Aslı Aydıntaşbaş arasında 'Osman Kavala ile yemek' tartışması

Henri Barkey’le Aslı Aydıntaşbaş arasında 'Osman Kavala ile yemek' tartışması

Osman Kavala'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, 18 Temmuz 2016'da Karaköy'de yemek yediği kişinin Osman Kavala olmadığını... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T01:48+0300

2022-08-07T01:48+0300

2022-08-07T01:48+0300

türkiye

henri barkey

osman kavala

aslı aydıntaşbaş

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Henri Barkey, Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak açıklama yayımlayarak, o akşam gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini açıkladı.Gezi davasından tutuklanan ve Silivri Cezaevi’nde bulunan Osman Kavala, Gezi eylemlerini finanse ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken beraat etti. Hapishaneden çıkacağı sırada Henri Barkey ile Karaköy'de bir restoranda yemek yediği iddia edilerek 'casusluk' suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Osman Kavala hakkında yeniden görülen Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Henri Barkey, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, "Ben o gece Kavala ile değil tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim" demiş ve gazetecinin isminin iddianamede yer almadığına dikkat çekmişti.Barkey, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile iddianamede 'Kavala ile yemek yediği' iddia edilen geceyi anlatı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Aydıntaşbaş'tan yanıt: Kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadaBarkey'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydıntaşbaş, "Bu zamana kadar Osman'la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır" değerlendirmesi yaptı.Aydıntaşbaş'ın açıklaması şöyle:

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henri barkey, osman kavala, aslı aydıntaşbaş