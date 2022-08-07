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https://tr.sputniknews.com/20220807/iddia-israil-ve-filistin-misir-arabuluculugunda-ateskes-konusunda-anlasti-1059627360.html
İddia: İsrail ve Filistin, Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştı
İddia: İsrail ve Filistin, Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştı
İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T18:18+0300
2022-08-07T18:18+0300
dünya
israil
filistin
mısır
ateşkes
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Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade ederken, Mısır'ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20:00'de yürürlüğe gireceğini aktardı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirterek, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullandı. Ateşkes konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İsrail, saldırılarının sorumluluğunu Filistin İslami Cihat Örgütü'ne yüklerken, bir İsrail ordu sözcüsü, "Sessizliğe sessizlikle cevap verilecektir" ifadelerini kullandı. İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Saar ise, "İslami Cihad bu operasyonu uzatmak istediği ölçüde pişman olacak" dedi.Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrail’e şu ana kadar 780 roket ve havan fırlattıİsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün geçtiğimiz cuma gününden bu yana İsrail'e 780 roket ve havan fırlattığı aktarıldı. Bunlardan 180'inin Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sisteminin ise saldırıların 270’ini engellediği belirtildi.İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.İsrail güçlerinin geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/misir-cumhurbaskani-sisi-gazze-seridinde-sukuneti-saglamak-icin-buyuk-caba-sarf-ediyoruz-1059603803.html
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israil, filistin, mısır, ateşkes

İddia: İsrail ve Filistin, Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştı

18:18 07.08.2022
© İHA / ATEF SAFADIİsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor.
İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor.
Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade ederken, Mısır'ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20:00'de yürürlüğe gireceğini aktardı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirterek, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullandı. Ateşkes konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, saldırılarının sorumluluğunu Filistin İslami Cihat Örgütü'ne yüklerken, bir İsrail ordu sözcüsü, "Sessizliğe sessizlikle cevap verilecektir" ifadelerini kullandı. İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Saar ise, "İslami Cihad bu operasyonu uzatmak istediği ölçüde pişman olacak" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz
Dün, 23:04

Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrail’e şu ana kadar 780 roket ve havan fırlattı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün geçtiğimiz cuma gününden bu yana İsrail'e 780 roket ve havan fırlattığı aktarıldı. Bunlardan 180'inin Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sisteminin ise saldırıların 270’ini engellediği belirtildi.
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.
İsrail güçlerinin geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı.
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