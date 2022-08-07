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https://tr.sputniknews.com/20220807/israilin-saldirdigi-gazze-seridinde-olu-sayisi-24e-yukseldi-1059605843.html
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi
İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T00:51+0300
2022-08-07T01:12+0300
dünya
gazze
gazze şeridi
israil
islami cihad
islami cihad hareketi
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'denİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.Sözcüsü Adraee şu iadeleri kullandı:İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırı başlatmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.
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gazze, gazze şeridi, israil, islami cihad, islami cihad hareketi

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi

00:51 07.08.2022 (güncellendi: 01:12 07.08.2022)
© Sputnik / Ajwad Jradatİsrail - Gazze
İsrail - Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Sputnik / Ajwad Jradat
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İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.
Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'den
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.
Sözcüsü Adraee şu iadeleri kullandı:

‘İslami Cihad sabotajcıları İsrail'e bu şekilde roket fırlattı. Fırlatma başarısız oldu ve Gazzelilerin başlarına düşmek üzere geri döndü. (Bunlar) kelimenin tam anlamıyla sabotajcı ve savaş suçluları.

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.
Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.
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