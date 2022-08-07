https://tr.sputniknews.com/20220807/israilin-saldirdigi-gazze-seridinde-olu-sayisi-24e-yukseldi-1059605843.html

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T00:51+0300

2022-08-07T00:51+0300

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'denİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.Sözcüsü Adraee şu iadeleri kullandı:İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırı başlatmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

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