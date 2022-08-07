https://tr.sputniknews.com/20220807/israilin-saldirdigi-gazze-seridinde-olu-sayisi-32ye-yukseldi-1059614337.html

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik cuma gününden bu yana devam eden saldırılarında 32 kişi öldü, 253 Filistinli yaralandı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T10:38+0300

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saldırı

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İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı. Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

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israil, gazze, saldırı, ölü, yaralı