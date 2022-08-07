https://tr.sputniknews.com/20220807/kasta-41-buyuklugunde-deprem-1059617140.html

Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 11:02'de meydana geldi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

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deprem

türkiye

antalya

kaş

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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.02 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 31.89 kilometre olarak hesaplandı.

türkiye

antalya

kaş

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deprem, antalya, kaş