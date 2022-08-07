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Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 11:02'de meydana geldi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:27+0300
2022-08-07T11:27+0300
2022-08-07T11:30+0300
deprem
türkiye
antalya
kaş
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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.02 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 31.89 kilometre olarak hesaplandı.
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deprem, antalya, kaş
Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
11:27 07.08.2022 (güncellendi: 11:30 07.08.2022) Abone ol
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 11:02'de meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
11.02 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 31.89 kilometre olarak hesaplandı.