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Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 11:02'de meydana geldi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
türkiye
antalya
kaş
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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.02 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 31.89 kilometre olarak hesaplandı.
türkiye
antalya
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deprem, antalya, kaş

Kaş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

11:27 07.08.2022 (güncellendi: 11:30 07.08.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 11:02'de meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
11.02 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 31.89 kilometre olarak hesaplandı.
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