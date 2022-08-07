https://tr.sputniknews.com/20220807/kilicdaroglundan-sinav-aciklamasi-bu-saygisizliga-katlanmak-zorunda-degilsiniz-bu-sinava-girmeyin-1059629246.html
Kılıçdaroğlu'ndan sınav açıklaması: Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan sınav açıklaması: Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T20:48+0300
2022-08-07T20:48+0300
2022-08-07T20:48+0300
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kemal kılıçdaroğlu
öğretmen
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, öğretmen
Kılıçdaroğlu'ndan sınav açıklaması: Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."