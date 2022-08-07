'Kira balonu patladı': Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden gidiyor

Dünyada ve Türkiye’de birçok ilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya - Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya'ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı. Bunu gören Türk vatandaşları da 'Benim ev neden 2 bin TL, onunki niye 30 bin TL' diye diyerek fiyatları arttırdılar. Dünyada ve Türkiye’de birçok ilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya - Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya'ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı. Bunu gören Türk vatandaşları da 'Benim ev neden 2 bin TL, onunki niye 30 bin TL' diye diyerek fiyatları arttırdılar.

Ev sahiplerine 'Yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz’ dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor. Alanya, Manavgat ve bazı ilçelerimizde bunlar var. Yabancıların kiralarını ödemeden gittiklerini, yabancıların ev sahiplerine, ‘Siz bizi kandırmışsınız, fiyat bu değilmiş’ dediklerini ve her yerde bir kavga, ev mahkeme dosyalarının çoğaldığını biliyoruz. Bunu biz zamanında söylemiştik. Eski rakamlarına düşmez ama 4-5-6 bin fiyatlarında evler seyreder. Ev sahiplerine 'Yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz’ dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor. Alanya, Manavgat ve bazı ilçelerimizde bunlar var. Yabancıların kiralarını ödemeden gittiklerini, yabancıların ev sahiplerine, ‘Siz bizi kandırmışsınız, fiyat bu değilmiş’ dediklerini ve her yerde bir kavga, ev mahkeme dosyalarının çoğaldığını biliyoruz. Bunu biz zamanında söylemiştik. Eski rakamlarına düşmez ama 4-5-6 bin fiyatlarında evler seyreder.

Yerleşik yaşayanlar, savaş bölgesinden gelenleri kandırdı, dolandırdı. Şimdi onlar da öğrendi kandırıldıklarını. 'Ben 6 ay ödemişim aslında bir iki senelik fiyat ödemişim, para vermiyorum’ diyor. Bu durumlar başladı. Aynı apartmanda yan yana olan dairelerin biri 3 bin TL’ye, diğeri 30 bin TL’ye kiraya verildi. Bunun bir ortası olması lazımdı. Yabancı kiracılar bunu öğrendi ve durum patladı. Bundan sonra balonun bir daha şişeceğine inanmıyorum. Normal seyrinde yıllardır gittiği gibi gideceğini tahmin ediyorum. Antalya’da fiyatlar çok da aşağı düşmeyecektir, normal seyrinde devam edecektir. Normal bir seviyede gitmesi lazım. Yerleşik yaşayanlar, savaş bölgesinden gelenleri kandırdı, dolandırdı. Şimdi onlar da öğrendi kandırıldıklarını. 'Ben 6 ay ödemişim aslında bir iki senelik fiyat ödemişim, para vermiyorum’ diyor. Bu durumlar başladı. Aynı apartmanda yan yana olan dairelerin biri 3 bin TL’ye, diğeri 30 bin TL’ye kiraya verildi. Bunun bir ortası olması lazımdı. Yabancı kiracılar bunu öğrendi ve durum patladı. Bundan sonra balonun bir daha şişeceğine inanmıyorum. Normal seyrinde yıllardır gittiği gibi gideceğini tahmin ediyorum. Antalya’da fiyatlar çok da aşağı düşmeyecektir, normal seyrinde devam edecektir. Normal bir seviyede gitmesi lazım.