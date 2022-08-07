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Küba'da petrol tesisine düşen yıldırım, dev bir yangına neden oldu: 1 ölü, 120 yaralı
Küba'da petrol tesisine düşen yıldırım, dev bir yangına neden oldu: 1 ölü, 120 yaralı
Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve ardından 4 patlama... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T04:05+0300
2022-08-07T04:10+0300
dünya
küba
petrol
patlama
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Küba'nın Matanzas kentinde cuma akşamı bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.Küba devlet televizyonu, 1 kişinin öldüğünü, en az 120 kişinin yaralandığını ve 17 itfaiyeciden haber alınamadığının bilgisini paylaştı.Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 800 sivil bölgeden tahliye edildi.Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralılardan 6 kişinin dumunun çok ağır ve 12 kişinin ise ağır olduğunu açıkladı.Dost ülkelerden yardım istendi7 hasta ise başkent Havana'daki hastanelere sevk edildi.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından yapılan açıklamada, "Endüstri bölgesinde çıkan yangını yakından takip ediyoruz. Cesur kent yetkililerine, itfaiyeye ve Küba Devlet Petrol Şirketi (CUPET) görevlilerine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.Küba, dost ülkelerden yangını söndürmek için yardım istedi.Yangın kontrolden çıktıCumartesi sabahı, yangın tamamen kontrolden çıktı. Duman Havana'ya ulaştığında yakındaki diğer yakıt depolama tanklarını tehdit etti.Küba günlük elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Yakıt ve depolama kapasitesi kaybının durumu ağırlaştırması muhtemel.Teksas Üniversitesi'nden Jorge Pinon, bölgede her biri 300.000 varil kapasiteli sekiz büyük tank olduğunu söyledi.Pinon, "Bölge, yalnızca yakındakine değil, çeşitli termo-elektrik santrallerine yakıt için bir aktarma noktasıdır, bu nedenle bu, elektrik şebekesi için çok kötü bir haber olabilir." uyarısında bulundu.
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küba, petrol, patlama

Küba'da petrol tesisine düşen yıldırım, dev bir yangına neden oldu: 1 ölü, 120 yaralı

04:05 07.08.2022 (güncellendi: 04:10 07.08.2022)
© DHAKüba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü.
Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© DHA
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Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve ardından 4 patlama meydana geldi. Bölgedeki siviller tahliye edilirken, olayda 1 kişinin öldüğü, en az 120 kişinin yaralandığı bildirildi.
Küba'nın Matanzas kentinde cuma akşamı bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.
Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.
Küba devlet televizyonu, 1 kişinin öldüğünü, en az 120 kişinin yaralandığını ve 17 itfaiyeciden haber alınamadığının bilgisini paylaştı.
Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 800 sivil bölgeden tahliye edildi.
Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralılardan 6 kişinin dumunun çok ağır ve 12 kişinin ise ağır olduğunu açıkladı.

Dost ülkelerden yardım istendi

7 hasta ise başkent Havana'daki hastanelere sevk edildi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından yapılan açıklamada, "Endüstri bölgesinde çıkan yangını yakından takip ediyoruz. Cesur kent yetkililerine, itfaiyeye ve Küba Devlet Petrol Şirketi (CUPET) görevlilerine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Küba, dost ülkelerden yangını söndürmek için yardım istedi.

Yangın kontrolden çıktı

Cumartesi sabahı, yangın tamamen kontrolden çıktı. Duman Havana'ya ulaştığında yakındaki diğer yakıt depolama tanklarını tehdit etti.
Küba günlük elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Yakıt ve depolama kapasitesi kaybının durumu ağırlaştırması muhtemel.
Teksas Üniversitesi'nden Jorge Pinon, bölgede her biri 300.000 varil kapasiteli sekiz büyük tank olduğunu söyledi.
Pinon, "Bölge, yalnızca yakındakine değil, çeşitli termo-elektrik santrallerine yakıt için bir aktarma noktasıdır, bu nedenle bu, elektrik şebekesi için çok kötü bir haber olabilir." uyarısında bulundu.
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