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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/lubnan-ukraynadan-ayrilan-ilk-tahil-gemisi-rota-degistirdi-1059629452.html
Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi
Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi
Ukrayna’nın Odessa limanından yola çıkan ve İstanbul’daki denetim sonrasında Lübnan’a gitmesi gereken tahıl gemisinin rota değiştirdiği belirtildi. Lübnan... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T21:05+0300
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ukrayna krizi
lübnan
ukrayna
ukrayna krizi
odessa
tahıl
tahıl sevkiyatı
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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni adlı geminin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi, en başında açıklanan varış noktasına varmadan rota değiştirdi” dedi.Hamiya, “Veriler gösteriyor ki gemi yeni varış yerinin belirlenmesi için talimat bekliyor” diye ekledi.Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde odessa limanından ayrılan ilk yük gemisi olan Razoni’nin bu sabah Lübnan’a varması bekleniyordu. 26 bin ton mısır taşıyan gemi, tahıl anlaşması kapsamında daha önce İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-odessa-limanindan-ayrilan--ve-lubnana-27-bin-ton-misir-tasiyan-gemi-seyrine-devam-ediyor-1059377644.html
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lübnan, ukrayna, ukrayna krizi, odessa, tahıl, tahıl sevkiyatı

Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi

21:05 07.08.2022
© AATahıl gemisi
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Ukrayna’nın Odessa limanından yola çıkan ve İstanbul’daki denetim sonrasında Lübnan’a gitmesi gereken tahıl gemisinin rota değiştirdiği belirtildi. Lübnan yetkilileri, geminin yeni varış yeri konusunda talimat beklediğini sandıklarını söyledi.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni adlı geminin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi, en başında açıklanan varış noktasına varmadan rota değiştirdi” dedi.
Hamiya, “Veriler gösteriyor ki gemi yeni varış yerinin belirlenmesi için talimat bekliyor” diye ekledi.
Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde odessa limanından ayrılan ilk yük gemisi olan Razoni’nin bu sabah Lübnan’a varması bekleniyordu. 26 bin ton mısır taşıyan gemi, tahıl anlaşması kapsamında daha önce İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlenmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
Ukrayna krizi
MSB: Odessa Limanı’ndan ayrılan ve Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan gemi seyrine devam ediyor
1 Ağustos, 17:55
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