https://tr.sputniknews.com/20220807/lubnan-ukraynadan-ayrilan-ilk-tahil-gemisi-rota-degistirdi-1059629452.html
Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi
Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi
Ukrayna’nın Odessa limanından yola çıkan ve İstanbul’daki denetim sonrasında Lübnan’a gitmesi gereken tahıl gemisinin rota değiştirdiği belirtildi. Lübnan... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T21:05+0300
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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni adlı geminin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi, en başında açıklanan varış noktasına varmadan rota değiştirdi” dedi.Hamiya, “Veriler gösteriyor ki gemi yeni varış yerinin belirlenmesi için talimat bekliyor” diye ekledi.Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde odessa limanından ayrılan ilk yük gemisi olan Razoni’nin bu sabah Lübnan’a varması bekleniyordu. 26 bin ton mısır taşıyan gemi, tahıl anlaşması kapsamında daha önce İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-odessa-limanindan-ayrilan--ve-lubnana-27-bin-ton-misir-tasiyan-gemi-seyrine-devam-ediyor-1059377644.html
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lübnan, ukrayna, ukrayna krizi, odessa, tahıl, tahıl sevkiyatı
Lübnan: Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl gemisi rota değiştirdi
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Ukrayna’nın Odessa limanından yola çıkan ve İstanbul’daki denetim sonrasında Lübnan’a gitmesi gereken tahıl gemisinin rota değiştirdiği belirtildi. Lübnan yetkilileri, geminin yeni varış yeri konusunda talimat beklediğini sandıklarını söyledi.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni adlı geminin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi, en başında açıklanan varış noktasına varmadan rota değiştirdi” dedi.
Hamiya, “Veriler gösteriyor ki gemi yeni varış yerinin belirlenmesi için talimat bekliyor” diye ekledi.
Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde odessa limanından ayrılan ilk yük gemisi olan Razoni’nin bu sabah Lübnan’a varması bekleniyordu. 26 bin ton mısır taşıyan gemi, tahıl anlaşması kapsamında daha önce İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlenmişti.