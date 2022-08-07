https://tr.sputniknews.com/20220807/malmoden-yeni-transferi-turaya-izin-cikmadi-dugunune-kendisi-yerine-kardesini-gonderdi-1059613756.html
Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi
Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi
İsveç takımlarından Malmö'nün transfer ettiği Mohamed Buya Turay, kendi düğününe gidemeyince damat olarak yerine kardeşini yolladı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T10:29+0300
2022-08-07T10:29+0300
2022-08-07T10:38+0300
malmö
spor
düğün
futbol
transfer
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Çin’de Henan Songshan Longmen’de forma giyen Sierra Leone forveti Mohamed Buya Turay, kendisini transfer eden Malmö’nün bir an önce sözleşme imzalamak istemesi üzerine düğününe gidemedi.Nisan 2021’de Longmen takımına transfer olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay, İsveç’in Malmö takımına transfer oldu. Malmö, deneyimli futbolcu ile bir an önce sözleşme imzalamak isteyince, Turay kendi düğününe katılma fırsatını kaçırdı.Sözcü’nün aktardığına göre Turay, düğüne yetişemeyeceğini anlayınca kardeşini damat olarak yerini alması için görevlendirdi. 22 Temmuz’da Malmö’ye transferi duyurulan Turay’ın düğünü bir gün önceydi.‘Kardeşim temsil etmek zorunda kaldı’Turay, İsveç’e gitmek zorunda kalmadan önce eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çekmişlerdi. İsveç basınına konuşan Turay, ilginç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:“21 Temmuz’da Sierra Leone’da evlendik. Ama orada değildim. Çünkü Malmö buraya gelmemi istedi. Fotoğrafları önceden çektik. Oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Düğünde beni kardeşim temsil etmek zorunda kaldı.‘Önce şampiyonluk, sonra balayı’Bana yakın olabilmesi için eşimi İsveç’e getirmeye çalışıyorum. Burada benimle yaşayacak. Önce lig şampiyonluğunu kazanmalıyız, sonra balayına giderim.”
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Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi
10:29 07.08.2022 (güncellendi: 10:38 07.08.2022) Abone ol
İsveç takımlarından Malmö'nün transfer ettiği Mohamed Buya Turay, kendi düğününe gidemeyince damat olarak yerine kardeşini yolladı.
Çin’de Henan Songshan Longmen’de forma giyen Sierra Leone forveti Mohamed Buya Turay, kendisini transfer eden Malmö’nün bir an önce sözleşme imzalamak istemesi üzerine düğününe gidemedi.
Nisan 2021’de Longmen takımına transfer olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay, İsveç’in Malmö takımına transfer oldu. Malmö, deneyimli futbolcu ile bir an önce sözleşme imzalamak isteyince, Turay kendi düğününe katılma fırsatını kaçırdı.
Sözcü’nün aktardığına göre Turay, düğüne yetişemeyeceğini anlayınca kardeşini damat olarak yerini alması için görevlendirdi. 22 Temmuz’da Malmö’ye transferi duyurulan Turay’ın düğünü bir gün önceydi.
‘Kardeşim temsil etmek zorunda kaldı’
Turay, İsveç’e gitmek zorunda kalmadan önce eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çekmişlerdi. İsveç basınına konuşan Turay, ilginç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“21 Temmuz’da Sierra Leone’da evlendik. Ama orada değildim. Çünkü Malmö buraya gelmemi istedi. Fotoğrafları önceden çektik. Oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Düğünde beni kardeşim temsil etmek zorunda kaldı.
‘Önce şampiyonluk, sonra balayı’
Bana yakın olabilmesi için eşimi İsveç’e getirmeye çalışıyorum. Burada benimle yaşayacak. Önce lig şampiyonluğunu kazanmalıyız, sonra balayına giderim.”