https://tr.sputniknews.com/20220807/malmoden-yeni-transferi-turaya-izin-cikmadi-dugunune-kendisi-yerine-kardesini-gonderdi-1059613756.html

Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi

Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi

İsveç takımlarından Malmö'nün transfer ettiği Mohamed Buya Turay, kendi düğününe gidemeyince damat olarak yerine kardeşini yolladı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T10:29+0300

2022-08-07T10:29+0300

2022-08-07T10:38+0300

malmö

spor

düğün

futbol

transfer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059613613_0:84:1440:894_1920x0_80_0_0_802b0e83fea1fdae6feaea919be5fbc0.jpg

Çin’de Henan Songshan Longmen’de forma giyen Sierra Leone forveti Mohamed Buya Turay, kendisini transfer eden Malmö’nün bir an önce sözleşme imzalamak istemesi üzerine düğününe gidemedi.Nisan 2021’de Longmen takımına transfer olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay, İsveç’in Malmö takımına transfer oldu. Malmö, deneyimli futbolcu ile bir an önce sözleşme imzalamak isteyince, Turay kendi düğününe katılma fırsatını kaçırdı.Sözcü’nün aktardığına göre Turay, düğüne yetişemeyeceğini anlayınca kardeşini damat olarak yerini alması için görevlendirdi. 22 Temmuz’da Malmö’ye transferi duyurulan Turay’ın düğünü bir gün önceydi.‘Kardeşim temsil etmek zorunda kaldı’Turay, İsveç’e gitmek zorunda kalmadan önce eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çekmişlerdi. İsveç basınına konuşan Turay, ilginç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:“21 Temmuz’da Sierra Leone’da evlendik. Ama orada değildim. Çünkü Malmö buraya gelmemi istedi. Fotoğrafları önceden çektik. Oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Düğünde beni kardeşim temsil etmek zorunda kaldı.‘Önce şampiyonluk, sonra balayı’Bana yakın olabilmesi için eşimi İsveç’e getirmeye çalışıyorum. Burada benimle yaşayacak. Önce lig şampiyonluğunu kazanmalıyız, sonra balayına giderim.”

malmö

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malmö, düğün, futbol, transfer