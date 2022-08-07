Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220807/malmoden-yeni-transferi-turaya-izin-cikmadi-dugunune-kendisi-yerine-kardesini-gonderdi-1059613756.html
Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi
Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi
İsveç takımlarından Malmö'nün transfer ettiği Mohamed Buya Turay, kendi düğününe gidemeyince damat olarak yerine kardeşini yolladı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T10:29+0300
2022-08-07T10:38+0300
malmö
spor
düğün
futbol
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059613613_0:84:1440:894_1920x0_80_0_0_802b0e83fea1fdae6feaea919be5fbc0.jpg
Çin’de Henan Songshan Longmen’de forma giyen Sierra Leone forveti Mohamed Buya Turay, kendisini transfer eden Malmö’nün bir an önce sözleşme imzalamak istemesi üzerine düğününe gidemedi.Nisan 2021’de Longmen takımına transfer olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay, İsveç’in Malmö takımına transfer oldu. Malmö, deneyimli futbolcu ile bir an önce sözleşme imzalamak isteyince, Turay kendi düğününe katılma fırsatını kaçırdı.Sözcü’nün aktardığına göre Turay, düğüne yetişemeyeceğini anlayınca kardeşini damat olarak yerini alması için görevlendirdi. 22 Temmuz’da Malmö’ye transferi duyurulan Turay’ın düğünü bir gün önceydi.‘Kardeşim temsil etmek zorunda kaldı’Turay, İsveç’e gitmek zorunda kalmadan önce eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çekmişlerdi. İsveç basınına konuşan Turay, ilginç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:“21 Temmuz’da Sierra Leone’da evlendik. Ama orada değildim. Çünkü Malmö buraya gelmemi istedi. Fotoğrafları önceden çektik. Oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Düğünde beni kardeşim temsil etmek zorunda kaldı.‘Önce şampiyonluk, sonra balayı’Bana yakın olabilmesi için eşimi İsveç’e getirmeye çalışıyorum. Burada benimle yaşayacak. Önce lig şampiyonluğunu kazanmalıyız, sonra balayına giderim.”
malmö
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059613613_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a156f05ec6a12553af1b5a1d9d3b1208.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malmö, düğün, futbol, transfer

Malmö'den yeni transferi Turay'a izin çıkmadı, düğününe kendisi gidemeyince kardeşini gönderdi

10:29 07.08.2022 (güncellendi: 10:38 07.08.2022)
© Twitter / Mohamed Buya TurayMalmö'den yeni transferi Mohamed Buya Turay
Malmö'den yeni transferi Mohamed Buya Turay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Twitter / Mohamed Buya Turay
Abone olTelegram
İsveç takımlarından Malmö'nün transfer ettiği Mohamed Buya Turay, kendi düğününe gidemeyince damat olarak yerine kardeşini yolladı.
Çin’de Henan Songshan Longmen’de forma giyen Sierra Leone forveti Mohamed Buya Turay, kendisini transfer eden Malmö’nün bir an önce sözleşme imzalamak istemesi üzerine düğününe gidemedi.
Nisan 2021’de Longmen takımına transfer olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay, İsveç’in Malmö takımına transfer oldu. Malmö, deneyimli futbolcu ile bir an önce sözleşme imzalamak isteyince, Turay kendi düğününe katılma fırsatını kaçırdı.
Sözcü’nün aktardığına göre Turay, düğüne yetişemeyeceğini anlayınca kardeşini damat olarak yerini alması için görevlendirdi. 22 Temmuz’da Malmö’ye transferi duyurulan Turay’ın düğünü bir gün önceydi.

‘Kardeşim temsil etmek zorunda kaldı’

Turay, İsveç’e gitmek zorunda kalmadan önce eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çekmişlerdi. İsveç basınına konuşan Turay, ilginç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“21 Temmuz’da Sierra Leone’da evlendik. Ama orada değildim. Çünkü Malmö buraya gelmemi istedi. Fotoğrafları önceden çektik. Oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Düğünde beni kardeşim temsil etmek zorunda kaldı.

‘Önce şampiyonluk, sonra balayı’

Bana yakın olabilmesi için eşimi İsveç’e getirmeye çalışıyorum. Burada benimle yaşayacak. Önce lig şampiyonluğunu kazanmalıyız, sonra balayına giderim.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала