https://tr.sputniknews.com/20220807/meksikada-silahli-kisiler-tir-caldi-1059608544.html
Meksika’da silahlı kişiler TIR çaldı
Meksika’da silahlı kişiler TIR çaldı
Meksika’da silahlı kişiler, trafikte yolunu kestikleri TIR'ı çaldı. Olayın görüntüleri TIR'ın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T04:40+0300
2022-08-07T04:40+0300
2022-08-07T04:40+0300
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meksika
hırsızlık
soygun
silahlı soygun
tir
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Meksika’nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir TIR'ın yolunu keserek TIR'ı çaldı. TIR'ın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında TIR şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü. Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2’si TIR'a bindi ve olay yerinden uzaklaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan TIR'ı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.Otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika’da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.
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meksika, hırsızlık, soygun, silahlı soygun, tir
Meksika’da silahlı kişiler TIR çaldı
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Meksika’da silahlı kişiler, trafikte yolunu kestikleri TIR'ı çaldı. Olayın görüntüleri TIR'ın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Meksika’nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir TIR'ın yolunu keserek TIR'ı çaldı.
TIR'ın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında TIR şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.
Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2’si TIR'a bindi ve olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan TIR'ı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.
Otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika’da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.