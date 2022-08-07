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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/msb-tahil-sevkiyati-icin-gelen-3-gemide-denetimler-tamamlandi-1059624882.html
MSB: Tahıl sevkiyatı için gelen 3 gemide denetimler tamamlandı
MSB: Tahıl sevkiyatı için gelen 3 gemide denetimler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T16:02+0300
2022-08-07T16:08+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl sevkiyatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) denetim için İstanbul açıklarına gelen ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli 3 tahıl gemisine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere’ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli’ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/tahil-koridoru-anlasmasina-gore-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-ayrildi--1059611414.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl sevkiyatı

MSB: Tahıl sevkiyatı için gelen 3 gemide denetimler tamamlandı

16:02 07.08.2022 (güncellendi: 16:08 07.08.2022)
© Twitter / T.C. Millî Savunma BakanlığıROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler
ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler tamamlandı. Gemiler seyrine devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) denetim için İstanbul açıklarına gelen ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli 3 tahıl gemisine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere’ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli’ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi.
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
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Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
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