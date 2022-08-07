https://tr.sputniknews.com/20220807/msb-tahil-sevkiyati-icin-gelen-3-gemide-denetimler-tamamlandi-1059624882.html

MSB: Tahıl sevkiyatı için gelen 3 gemide denetimler tamamlandı

MSB: Tahıl sevkiyatı için gelen 3 gemide denetimler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli gemilerde denetimler... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T16:02+0300

2022-08-07T16:02+0300

2022-08-07T16:08+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna

ukrayna krizi

tahıl sevkiyatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) denetim için İstanbul açıklarına gelen ROJEN, POLARNET ve OSPREY S isimli 3 tahıl gemisine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere’ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli’ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220807/tahil-koridoru-anlasmasina-gore-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-ayrildi--1059611414.html

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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl sevkiyatı