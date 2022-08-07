https://tr.sputniknews.com/20220807/msb-yunanistan-yine-gocmenleri-turkiye-kara-sularina-itti-1059624287.html
MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti
MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T15:19+0300
2022-08-07T15:19+0300
2022-08-07T15:21+0300
yunanistan
türkiye
göçmen
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Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi" denildi.Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/izmir-aciklarinda-194-gocmen-kurtarildi-1059439784.html
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yunanistan, göçmen
MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti
15:19 07.08.2022 (güncellendi: 15:21 07.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi" denildi.
Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.