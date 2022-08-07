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MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti
MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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yunanistan
türkiye
göçmen
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Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi" denildi.Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/izmir-aciklarinda-194-gocmen-kurtarildi-1059439784.html
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yunanistan, göçmen

MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti

15:19 07.08.2022 (güncellendi: 15:21 07.08.2022)
© İHAYunanistan'ın göçmenleri Türkiye kara sularına ittiği an
Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye kara sularına ittiği an - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi" denildi.
Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.
İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı
3 Ağustos, 02:54
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