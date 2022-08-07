https://tr.sputniknews.com/20220807/msb-yunanistan-yine-gocmenleri-turkiye-kara-sularina-itti-1059624287.html

MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti

MSB: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T15:19+0300

2022-08-07T15:19+0300

2022-08-07T15:21+0300

yunanistan

türkiye

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059624131_0:0:1271:714_1920x0_80_0_0_7d0b04e23da734187c49501ad2a7a690.jpg

Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi" denildi.Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220803/izmir-aciklarinda-194-gocmen-kurtarildi-1059439784.html

yunanistan

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, göçmen