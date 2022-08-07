https://tr.sputniknews.com/20220807/mustafa-sarigul-bu-sefer-kemer-firlatti-kemerleri-sika-sika-yer-kalmadi-1059627688.html
Mustafa Sarıgül bu kez kemer fırlattı: 'Kemerleri sıka sıka yer kalmadı'
Mustafa Sarıgül bu kez kemer fırlattı: 'Kemerleri sıka sıka yer kalmadı'
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı. Bursa'da esnafla bir araya gelen Sarıgül, bu sefer... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T18:40+0300
2022-08-07T18:40+0300
2022-08-07T18:46+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
kemer sıkma
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son TikTok vidosunda Bursa'da esnaflarla bir araya geldi.Artan fiyatları ve enflasyonu eleştiren Mustafa Sarıgül, eline aldığı kemerle birlikte, ''Kemerleri sıka sıka yer kalmadı, sabredecek halimiz kalmadı bizim kardeşim'' dedi.Açıklamalarının ardından elinde sıktığı kemeri fırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/mustafa-sarigulun-merhaba-dedi-vatandas-gulme-krizine-girdi-1059323067.html
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türkiye, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), kemer sıkma
Mustafa Sarıgül bu kez kemer fırlattı: 'Kemerleri sıka sıka yer kalmadı'
18:40 07.08.2022 (güncellendi: 18:46 07.08.2022) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı. Bursa'da esnafla bir araya gelen Sarıgül, bu sefer kemer fırlattı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son TikTok vidosunda Bursa'da esnaflarla bir araya geldi.
Artan fiyatları ve enflasyonu eleştiren Mustafa Sarıgül, eline aldığı kemerle birlikte, ''Kemerleri sıka sıka yer kalmadı, sabredecek halimiz kalmadı bizim kardeşim'' dedi.
Açıklamalarının ardından elinde sıktığı kemeri fırlattı.