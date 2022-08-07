https://tr.sputniknews.com/20220807/oguzhan-koc-konseri-terk-etti-hayranlari-yuhaladi-1059611709.html

Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı

Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı

Ankara’da konser veren Oğuzhan Koç yağmur nedeniyle sahneyi terk edip ayrılınca hayranları tepki gösterdi. Konsere daha sonra devam edeceğini söyledikten sonra... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T09:24+0300

2022-08-07T09:24+0300

2022-08-07T09:24+0300

oğuzhan koç

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Ankara’da Sincan Belediyesinin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konseri akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken yağmur başladı. Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç’tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi. Bu duruma sinirlenen hayranları 'Oğuzhan Koç sahneye' diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç’u yuhaladı. Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç’a tepki göstererek dağıldı. Koç’un hayranları, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi.

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oğuzhan koç